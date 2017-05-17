Взрослые обсудят вызовы для науки, а дети "побывают" на МКС на форуме U-NOVUS в Томске

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Участники стартующего четвертого форума молодых ученых U-NOVUS в Томске обсудят вызовы для науки и модернизацию экономики и образования. Также в первый день откроется выставка разработок молодых ученых и состоится "Космический урок", в ходе которого члены Международной космической станции (МКС) проведут экскурсию по станции и ответят на вопросы школьников из разных регионов РФ, сообщили организаторы форума.

"Форум откроется пленарным заседанием "Большие вызовы стратегии научно-технологического развития - вызовы для науки и молодых ученых", в котором примут участие молодые ученые и разработчики, представители министерств, институтов развития, представители бизнеса и власти", - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Кроме того, в рамках деловой части форума пройдет совместное заседание комитетов Ассоциации инновационных регионов России по модернизации и инновационной экономике и образованию. Также в этот день откроется школа-конференция молодых атомщиков.

Электромобиль и средства от запаха

Традиционно большой интерес участники форума проявляют к выставке разработок молодых ученых. На четвертом форуме будет представлено более 40 разработок от молодых специалистов из Томска, Северска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Белгорода, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Тюмени и Уфы.

Например, молодые ученые из Томска продемонстрируют химические составы для удаления неприятного запаха канализации и отходов животноводческих хозяйств. Этот продукт уже прошел опытно-промышленные испытания и внедряется в нескольких регионах России. Другая разработка - адаптивная система облучения растений - обеспечит конкретное растение только необходимым ему в каждый момент времени спектральным составом и интенсивностью облучения, тем самым снижая потребление электроэнергии и повышая продуктивность выращивания сельскохозяйственных культур.

Посетители выставки увидят также автомототранспорт на электроприводе, автономный подводный аппарат класса "микро" с функцией группового управления и гидроакустическим каналом связи. Разработка представляет собой роботов, которые смогут проводить обследования дна, брать пробы воды и исследовать океан.

Еще одну разработку представят в рамках рабочего совещания проектного офиса ФАНО России и госкорпорации "Роскосмос". Речь идет о первом в России 3D-принтере для печати крупногабаритных металлических изделий. В перспективе такой аппарат, например, сможет стать основной фабрики по производству необходимых деталей на лунной базе.

Экскурсия на МКС

В рамках форума в Томске пройдет второй в этом году "Космический урок". Школьникам со всей страны, которые соберутся в Томске, расскажут об электромагнитной среде обитания человека. Эта непростая, на первый взгляд, тема будет изложена доступным языком, в том числе при помощи экспериментов.

Кульминацией встречи станет беседа школьников с космонавтами Федором Юрчихиным и Олегом Новицким, которые поговорят с участниками урока по видеосвязи с борта МКС. Как рассказали в пресс-службе Томского педагогического университета, космонавты проведут экскурсию, во время которой познакомят участников U-NOVUS-2017 с оборудованием МКС - частью электромагнитной среды обитания, а также ответят на интересующие вопросы.

Кроме того, в первый день форума стартует финал Всероссийской молодежной научной игры Tomsk Science Game. В этом году финалистами Science Game стали игроки из 16 городов России, а также иностранные студенты российских вузов. Они пройдут квест по 36 лабораториям и научным центрам томских вузов и поборются за ценные призы.

Томск в рамках форума также примет национальный этап международных соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open. Он станет отборочным туром перед мировым финалом RoboCup, который в этом году пройдет в Нагое (Япония). На этап заявлено около 150 участников, в том числе 24 команды из Красноярского края, 11 - из Санкт-Петербурга и Москвы и 10 - из Новосибирской области. Участники будут соревноваться в трех номинациях: футбол роботов, роботы- спасатели и театрализованные представления с роботами.

О форуме

Форум U-NOVUS-2017 пройдет в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Организаторы форума - Министерство образования и науки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при президенте РФ по науке и образованию, администрация Томской области, Агентство стратегических инициатив. Оператор - Томский политехнический университет. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.