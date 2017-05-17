Тюменские ученые проведут анализ воды из озер, образованных на месте воронок на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Ученые собрали пробы воды из озер, которые были образованы на месте воронок газового выброса на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для проведения химического анализа. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).

"Ученые провели исследования снежного покрова, льда и подледной воды озер. Цель - определить различия в химическом составе воды обычных озер и озер-воронок, для этого осуществляется отбор проб воды и растворенных в ней солей, органического вещества и газов из озер Ямала и Гыдана и из озер в воронках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "пробы снега в талом виде и монолиты льда переданы в лабораторию ВНИИ oкеангеологии (Санкт-Петербург) для проведения аналитических исследований".

Экспедиция с участием специалистов ТюмГУ, Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН и Тюменского отделения Русского географического общества (РГО) была организована при поддержке Межрегионального экспедиционного центра (МЭЦ) "Арктика".

"Поскольку геохимические свойства озерной воды частично определяются свойствами снежного покрова, изучение последнего - одно из направлений исследования, которое дополнит знания о формировании состава воды в озерах и позволит выявить озера "газового" происхождения, отделив их от термокарстовых, образовавшихся при таянии подземного льда", - уточнили в пресс-службе.

Исследование воронок

Ранее сообщалось, что изучение воронок газового выброса началось летом 2014 года сразу после их обнаружения. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент их полностью затопило водой из-за дождевой воды, оттаявших мерзлых пород, льда и снега.

"В то время не было представления о том, как они сформировались, и следует ли ожидать аналогичных событий на Ямале или в других регионах. Возникло представление о высвобождении газовых гидратов (соединений метана и льда - прим. ТАСС) при увеличении температуры мерзлых пород и давлении газов на толщу пород. Образовалось глубокое отверстие, начавшее заполняться водой, и воронка преобразовалась в озеро неправильной формы", - пояснили в вузе.

Для прогнозирования возможных опасных явлений под землей, в том числе образования воронок, в апреле 2017 года был установлен сейсмодатчик около поселка Сабетта в ЯНАО, он будет регистрировать колебания земной поверхности и передавать информацию в МЭЦ "Арктика" и Единую геофизическую службу РАН для дальнейшей обработки и интерпретации. Планируется, что в ЯНАО установят целую сеть сейсмодатчиков, одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км.