Ученые: склонность подростка лгать родителям повышает вероятность употребления алкоголя

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Склонность подростка лгать родителям повышает вероятность раннего употребления алкоголя, а чрезмерный контроль лишь усугубляет проблему. К такому выводу пришли авторы совместного исследования ученых из Нью-Йоркского университета и Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщили в пресс-службе Института образования ВШЭ.

"Привычка подростка лгать взрослым связана с риском употребления алкогольных напитков. Если ребенок систематически вводит родителей в заблуждение относительно того, что он делает за пределами дома, то не исключено, что он приобретет привычку выпивать. Родители при этом могут оказаться неспособными изменить ситуацию, поскольку ребенок уже овладел мастерством лжи и научился скрывать от взрослых "нежелательную" информацию", - отмечается в исследовании.

Результаты работы также подтвердили, что и подростковая тенденция лгать взрослым, и риск последующего раннего употребления алкоголя меньше, если в семье теплые и доверительные детско-родительские отношения. Подростки раскрывают больше информации о себе родителям, которых они воспринимают как любящих и поддерживающих. Удовлетворенность ребенка отношениями в семье снижает вероятность лжи и привычки к употреблению спиртного.

Родительский сверхконтроль, согласно исследованию, малоэффективен в профилактике вредных привычек у детей подросткового возраста. "Подростковый возраст - это возраст, в котором в наших обществах ребенку приходится активно формировать у себя навыки автономии, - говорит один из авторов статьи, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Виктор Каплун. - В ситуации отсутствия доверительных отношений между родителями и подростком, последний может рассматривать и ложь, и раннее потребление алкоголя как приемлемые практики, развивающие навыки автономии. Поэтому эти практики оказываются связанными друг с другом, а излишне грубый родительский контроль может иметь обратное действие".

Результаты лонгитюдного исследования американских и российских ученых показали прямую связь между подростковой ложью и ранним приобщением к алкоголю. В ходе исследования использовалась американская выборка - свыше 4 тыс. школьников в возрасте 16-17 лет, а также их матерей. Респондентам гарантировалась полная анонимность. Ответы дети записывали сами, прослушав вопросы в аудиозаписи.

Ученые фиксировали социодемогарфические параметры, характер детско-родительских отношений (насколько в них присутствует открытость, тепло и доверие), а также практики лжи и сокрытия информации, если таковые имелись. Отдельный блок вопросов для подростков был посвящен теме приема алкогольных напитков.