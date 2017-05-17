Перелетные птицы меняют маршруты миграции из-за морозной весны на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Некоторые виды перелетных птиц изменили в этом году маршруты миграции из-за холодной весны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По данным спутниковых передатчиков, установленных на птицах, некоторые особи после прилета в регион улетают к югу - примерно на 200 км, где идет ледоход, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василий Соколов.

"Мы ведем наблюдения за птицами на протяжении нескольких лет. В этом году мы заметили, что некоторые виды возвращаются на Ямал позднее срока, к примеру, речь идет о сапсанах и канюках (семейство ястребиных - прим. ТАСС). После прилета в регион часть птиц откочевывают к тому месту, где идет ледоход, и концентрируются там. Такие случаи связаны с нынешней суровой погодой, поэтому птицам приходится улетать обратно южнее", - сказал Соколов.

Он добавил, что в дальнейшем ученые намерены проанализировать, какие виды в этом году скорректировали маршрут перелета. "Совместно с коллегами уже выяснилось, что также ведут себя и гусеобразные. Конечно, не все птицы так поступают, и, возможно, это связано с тем, что у них не совсем хорошая физическая форма, из-за чего они не могут выдержать суровые условия", - добавил Соколов.

Ледоход на Оби достиг ЯНАО и находится около деревни Казым-Мыс Шурышкарского района, что в 250 км от Салехарда. На малой Оби голова ледохода находится еще в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в районе поселка Теги (305 км от Салехарда). По данным синоптиков, ледоход в регионе задерживается как минимум на неделю. Для сравнения, в 2016 году лед около Салехарда сошел 19 мая, в регионе до сих стоят морозы, температура воздуха по ночам достигает минус 13 градусов.

О проектах орнитологов

Ранее сообщалось, что орнитологи ведут наблюдения за арктическими птицами в рамках многолетнего проекта по мониторингу редких видов птиц, реализуемого в ЯНАО с 2009 года. Помимо научных задач, проект включает в себя мероприятия по сохранению и поддержанию благоприятного статуса птиц. По рекомендации ученых на территории округа были созданы зоны покоя в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах, где полностью запрещен отстрел птиц во время весенней охоты.

Исследования путей миграции ямальских лебедей, помеченных в 2015 и 2016 годах в Байдарацкой губе, показали, что места их зимовок разнесены на тысячи километров. Птицы с Ямала зимуют в Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай) и Средней Азии (Узбекистан, Туркмения). В 2016 году российским орнитологам совместно с коллегами из Центра кольцевания птиц Королевского института Бельгии во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в РФ удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики.

В 2017 году ученые планируют продолжить изучение гуменника в ЯНАО, чтобы получить полную картину об экологии и путях миграции птиц. В этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в Восточноазиатском регионе. Китайские коллеги готовы предоставить российским ученым ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и лабораторными генетическими исследованиями арктических птиц. В полевой сезон 2017 года планируется установить ошейники 12 птицам.