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Израильские археологи нашли камень-огниво, возраст которого составляет 9 тыс. лет

Наука
17 мая, 15:29 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Кроме этого редкого камня были обнаружены кости животных, кремневые орудия и фрагменты браслета

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Israel Antiquities Authority Official Channel

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Редчайший артефакт - камень-огниво возрастом в 9 тыс. лет - обнаружили израильские археологи во время раскопок в районе Рамат-Бейт-Шемеш в предгорьях Иерусалима. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике Управления древностей еврейского государства.

"Редкий каменный брусок, который, по-видимому, использовался древними для разведения огня 9 тыс. лет назад, обнаружен в ходе археологических раскопок, осуществляемых под эгидой Управления древностей", - говорится в документе. Кроме этого редкого камня археологи обнаружили при раскопках в Рамат-Бейт-Шемеше кости животных, кремневые орудия и фрагменты браслета.

Как рассказала руководитель раскопок - археолог из Управления древностей Израиля Анна Эйрих-Роуз, "древние люди, которые жили на этом месте в период догончарного неолита, или нового каменного века, вырезали в известняковом бруске два отверстия, соединив их глубокими канавками". "Некоторые полагают, что это древняя настольная игра, но исследователи из Еврейского университета Иерусалима установили, что такие бруски использовались именно как огниво: устройство позволяет быстро вращать деревянную ветку в заполненном горючим материалом отверстии - по аналогии с современной ручной дрелью - от чего вскоре происходит воспламенение", - сказала она.

По словам Эйрих-Роуз, до сих пор археологами по всему миру было обнаружено "не более десятка подобных древних инструментов, предназначенных для разведения огня".

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