СМИ: новозеландские ученые обнаружили под землей крупные запасы горячей воды

СИДНЕЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Неожиданное открытие сделали новозеландские сейсмологи, занимавшиеся установкой нового оборудования на территории национального парка Вестленд (остров Южный). Как рассказали местные СМИ, в ходе наладки новой аппаратуры выяснилось, что на относительно небольшой глубине находятся обширные запасы воды, температура которой составляет 100 градусов Цельсия (поскольку вода находится под большим давлением, она не испаряется). Информация о работе новозеландских ученых опубликована в журнале Nature.

Последовавшее изучение районов, протянувшихся вдоль Альпийского разлома (геологический разлом, проходящий по всему острову Южный,- прим. ТАСС), в предварительном порядке подтверждают самую смелую гипотезу - под островом залегают огромные запасы горячей воды. "Чем глубже залегает вода, тем выше ее температура, в мире известно немало районов, под которыми вода достигает отметки 100 градусов Цельсия на глубине около трех километров, - рассказал один из руководителей исследования профессор Университета Виктории Руперт Сазерленд. - Температура воды под Альпийским разломом достигает этой отметки на глубине около 630 метров. К тому же подобные подземные запасы воды как правило расположены неподалеку от вулканов, а в данном случае вулканов рядом нет".

Сазерленд признал большие перспективы использования открытых запасов воды в качестве гидротермального источника энергии, но поспешил уточнить, что необходимо провести тщательное изучение источников для того, чтобы понять, как их можно эксплуатировать и не чревато ли это повышением риска землетрясений.