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СМИ: Китай впервые в истории добыл со дна Южно-Китайского моря "горючий лед"

Наука
18 мая, 8:44 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

В Управлении геологических исследований министерства земельных и природных ресурсов КНР назвали это событие таким же крупным, как и произошедшая ранее в США сланцевая революция

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ПЕКИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские нефтяники впервые в истории добыли с океанического дна в Южно-Китайском море "горючий лед" - соединение воды и природного газа, превратившееся в кристаллическое вещество под высоким давлением и воздействием низких температур. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на министерство земельных и природных ресурсов КНР.

"Тот факт, что мы сумели успешно осуществить добычу этого полезного ископаемого, свидетельствует о том, что в плане теоретической базы и соответствующих технологий Китай в данном направлении достиг беспрецедентных успехов. Это значит, что наша страна заняла передовые позиции по добыче "горючего льда", - заявил заместитель Управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа. - Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию".

Образцы были подняты с глубины более 1,2 км. 200-метровая подводная скважина находилась в 285 км к юго-востоку от Гонконга.

По словам заместителя главного инженера Управления геологических исследований КНР Е Цзяньлана, к настоящему моменту добыто 120 куб. м этого энергоносителя, содержание метана в котором составляет 99,5%. "Мы работаем уже 8 дней, и ежедневно достаем со дна не менее 10 тыс. куб. м "горючего льда", иногда за сутки нам удается добыть до 35 тыс. куб. м. Тем самым мы достигли первоначально поставленной задачи", - рассказал он журналистам.

Как отметили участники проекта, один куб. м такого вещества эквивалентен 160 куб. м природного газа в парообразном состоянии: на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 км, а на 100 литрах "горючего льда" - 50 тыс. км.

В настоящий момент аналогичными проектами занимаются и другие страны мира, в частности Канада и Япония, однако ни одна из них не смогла успешно реализовать поставленную задачу - добыть из-под морского дна "горючий лед" технически непросто.

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