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Иммунитет против иммунитета: за что вручают премию Крафорда в 2017 году

Наука
18 мая, 12:30 UTC+3

Рассказываем, как связаны между собой "агрессивный" иммунитет, Т-лимфоциты и иммунолог из России Александр Руденский

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Peter Nicholls

18 мая в Стокгольме состоится вручение Премии Крафорда – одной из шести премий Шведской королевской академии наук. Ее размер составляет 6 миллионов шведских крон (более 38 миллионов руб.), которые будут поделены поровну между тремя лауреатами.

Совместно с редакцией научно-популярного портала "Чердак" мы разобрались, за какие достижения ученые получат награду в этом году.

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Что такое премия Крафорда?

Премия Крафорда была учреждена в 1980 году шведским экономистом и промышленником Хольгером Крафордом и его супругой Анной-Гретой.

С 1982 года она вручается ежегодно за научные достижения в одной из четырех номинаций: математика и астрономия, науки о Земле, биологические науки и исследования по лечению полиартрита (хронического воспалительного заболевания суставов).

Последний был вынесен в отдельную категорию, так как Крафорд сам страдал от него в старости.

В этой номинации премия присуждается только тогда, когда, по мнению специального комитета, в изучении этой болезни достигнут существенный прогресс.

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За что ее вручают в 2017 году?

В 2017 году премию Крафорда присудят как раз в номинации "Исследования  полиартрита".

Лауреатами станут сразу три ученых: Симон Сакагути (Осакский университет, Япония), Фред Рамсделл (институт Паркера, Сан-Франциско, США) и Александр Руденский (Мемориальный онкологический центр им. Слоуна-Кеттеринга, США).

Впрочем, полиартрит относится к исследованиям этих ученых лишь косвенно: все трое получат премию за открытия в области человеческого иммунитета, а именно – за исследование регуляторных Т-лимфоцитов.

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Что такое Т-лимфоциты и в чем суть открытия?

Известно, что в работе иммунной системы человека участвует множество видов клеток. Один из главных – белые кровяные тельца или лимфоциты, которые непосредственно распознают и уничтожают бактерии и вирусы, попадающие в организм. Эту группу клеток ученые называют эффекторными Т-лимфоцитами.

Но иногда лимфоциты, по не до конца исследованным причинам, начинают вести себя чересчур агрессивно и нападать на здоровые клетки организма. В этом случае человек начинает страдать от аутоиммунных заболеваний, к которым относятся, например, диабет 1-го типа, множественный склероз, а также ревматический артрит (который как раз приводит к полиартриту).

Ученые предположили, что у организма должен быть предохранительный механизм на тот случай, если эффекторные Т-лимфоциты "переусердствуют".

Одним из тех, кто работал над этой проблемой, был японский ученый Симон Сакагути. После долгих лет экспериментов ему, наконец, удалось выделить те самые клетки-супрессоры. Их назвали регуляторными Т-клетками. Позже другими путями, но к тому же результату пришли Фред Рамсделл и Александр Руденский.

Сегодня мы знаем, что регуляторные Т-лимфоциты – и есть тот предохранительный элемент иммунной системы, который следит за эффекторными Т-лимфоцитами и предотвращает их агрессию по отношению к собственному организму.

В настоящее время ученые во всем мире тестируют различные способы использования регуляторных Т-клеток для подавления аутоиммунных заболеваний. 

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Кто такой Александр Руденский?

Что касается Александра Руденского, то он начал карьеру ученого очень рано: еще до поступления в университет он посещал вечернюю школу по химии при МГУ, где с ним работали профессора и кандидаты наук.

Он поступил в МГУ, чтобы заниматься биохимией, а в 1979 году начал изучать биологические функции белых кровяных Т-клеток в лаборатории НИИ эпидемиологии и микробиологии в Институте им. Г. Н. Габричевского. Там он проработал много лет, а в начале 1990-х ученый с женой и четырьмя детьми переехал в США, где вскоре стал профессором иммунологии Университета Вашингтона в Сиэтле.

Сейчас Руденский живет и работает в Нью-Йорке. Он возглавляет программу по иммунологии в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга. Его лаборатория продолжает изучать характеристики и особенности регуляторных Т-лимфоцитов.

Евгения Щербина

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