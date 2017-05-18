Иммунитет против иммунитета: за что вручают премию Крафорда в 2017 году

Что такое Т-лимфоциты и в чем суть открытия?

Известно, что в работе иммунной системы человека участвует множество видов клеток. Один из главных – белые кровяные тельца или лимфоциты, которые непосредственно распознают и уничтожают бактерии и вирусы, попадающие в организм. Эту группу клеток ученые называют эффекторными Т-лимфоцитами.

Но иногда лимфоциты, по не до конца исследованным причинам, начинают вести себя чересчур агрессивно и нападать на здоровые клетки организма. В этом случае человек начинает страдать от аутоиммунных заболеваний, к которым относятся, например, диабет 1-го типа, множественный склероз, а также ревматический артрит (который как раз приводит к полиартриту).

Ученые предположили, что у организма должен быть предохранительный механизм на тот случай, если эффекторные Т-лимфоциты "переусердствуют".

Одним из тех, кто работал над этой проблемой, был японский ученый Симон Сакагути. После долгих лет экспериментов ему, наконец, удалось выделить те самые клетки-супрессоры. Их назвали регуляторными Т-клетками. Позже другими путями, но к тому же результату пришли Фред Рамсделл и Александр Руденский.

Сегодня мы знаем, что регуляторные Т-лимфоциты – и есть тот предохранительный элемент иммунной системы, который следит за эффекторными Т-лимфоцитами и предотвращает их агрессию по отношению к собственному организму.

В настоящее время ученые во всем мире тестируют различные способы использования регуляторных Т-клеток для подавления аутоиммунных заболеваний.