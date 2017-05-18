Директор ИКИ РАН не будет переизбран главой института в этом году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Лев Зеленый в этом году не будет переизбран директором Института космических исследований (ИКИ) РАН, поскольку у него идет уже третий срок руководства, а по правилам можно только два раза быть главой института. Об этом он сообщил ТАСС.

"В этом году у нас будут перевыборы директора. Я не могу участвовать в выборах, поскольку у меня уже третий срок на посту директора института, хотя по правилам можно только два срока (находиться на этой должности - прим. ТАСС)", - сказал Зеленый.

Отвечая на вопрос, когда конкретно могут состояться перевыборы директора ИКИ РАН, он уточнил, что это может произойти и осенью. "Это очень длинный процесс, много согласований. Несколько кандидатур (на пост директора - прим. ТАСС) уже есть, но еще не все", - отметил Зеленый.

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Главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев сообщил ТАСС, что выборы директоров институтов РАН проводятся каждые пять лет. Он считает ограничение по возрасту наиболее вероятной причиной того, что Зеленый не будет переизбираться на должность директора ИКИ в этом году. Пальцев отметил, что директора институтов РАН должны быть моложе 65 лет.

"Здесь варианта два может быть: либо это желание нынешнего директора перейти на другие позиции, скажем, научного руководителя, либо подходит критический возраст у директора. Лев Матвеевич родился 23 августа 1948 года. Видимо, истекает срок контракта, потому что он больше не может баллотироваться на очередной пятилетний срок, поэтому встает вопрос об избрании нового директора", - считает Пальцев.

При этом Зеленый может занять пост научного руководителя ИКИ РАН, поскольку для этой должности нет возрастных ограничений.

На сайте ИКИ РАН уже опубликовано положение о выборах директора института, согласно которому они пройдут в этом году, но точных сроков не называется.