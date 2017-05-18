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Студенты в Петербурге создали подводного робота для военных и экологов

Наука
18 мая, 15:11 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, мая. /ТАСС

Аппарат предназначен для подводных работ - обследования морского дна, поиска объектов, поиска повреждений, исследования характеристик воды

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ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Автономный подводный аппарат класса микро, созданный студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и предназначенный для обследования морского дна, вошел в число победителей всероссийского конкурса разработок молодых ученых на форуме U-NOVUS в Томске. Как рассказал в четверг ТАСС разработчик, старший преподаватель СПбГМТУ Михаил Чемоданов, сейчас коллектив ведет переговоры с конструкторскими бюро "Рубин" и "Малахит", которые занимаются проектированием подводных лодок.

"Разработкой заинтересовались экологи, также мы ведем переговоры с КБ "Рубин", которое занимается подводными лодками, и КБ "Малахит", работающим по схожей тематике. Аппарат предназначен для подводных работ - обследования морского дна, поиска объектов, поиска повреждений, исследования характеристик воды. <…> Он может обнаруживать подозрительные объекты, записывать их координаты, использоваться для военных целей", - рассказал Чемоданов.

По словам разработчика, аппарат работает на глубине до 100 метров, но если сделать его полностью металлическим, то предельная глубина увеличится. Длина робота - чуть более метра, диаметр основной части - всего 10 см, время автономной работы - 3 часа.

Проект занял в конкурсе разработок молодых ученых второе место по направлению "Информационно- телекоммуникационные системы. Робототехника", разработчики получили 100 тыс. рублей.

Форум U-NOVUS-2017 в Томске открылся 17 мая и завершится 19 мая, основная тема мероприятия - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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