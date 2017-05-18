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Одним из лауреатов премии Крафорда стал выходец из России

Наука
18 мая, 18:45 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 18, мая. /ТАСС

Премию получила группа ученых за "открытия, касающиеся регуляторных Т-клеток, или Т-лимфоцитов, которые противодействуют неадекватным иммунным реакциям при артрите и других аутоиммунных заболеваниях"

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Александр Руденский

Александр Руденский

© Memorial Sloan Kettering Cancer Center

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. В Стокгольме состоялась церемония награждения лауреатов премии Крафорда за 2017 год за достижения в лечении полиартрита.

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Ими стали Шимон Сакагучи (Осакский университет, Япония), Фред Рамсделл (Институт Паркера, Сан-Франциско, США) и работающий в США выходец из России Александр Руденский за "открытия, касающиеся регуляторных Т-клеток, или Т-лимфоцитов, которые противодействуют неадекватным иммунным реакциям при артрите и других аутоиммунных заболеваниях".

Как поясняет международное жюри, Т-клетки выполняют функцию "службы безопасности" в иммунной системе человека: они тормозят и блокируют другие иммунные клетки, которые атакуют собственные ткани организма.

Детали исследования

Александр Руденский в начале 1990-х переехал из России в США и сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Он возглавляет программу по иммунологии в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга.

"Мы изучали и изучаем клетки иммунной системы, которые играют принципиальную роль в контроле разных форм воспалительных реакций. Эти клетки называются регуляторные Т-лимфоциты. Изначально они были найдены в экспериментах, которые показали, что их отсутствие или нехватка приводит к аутоиммунным заболеваниям у лабораторных мышей. Но что это за клетки, понятно не было", - рассказал Руденский корреспонденту ТАСС.

"В 1995 году моим коллегой Шимоном Сакагучи был найден белок на поверхности Т-лимфоцитов, который позволил обогатить знания о них, но не был безусловно определяющим их маркером. Не было ясности в том, являются ли они продуктом уникальной дифференцировки типов клеток или же они представляют собой некую форму обычных Т-лимфоцитов. В 2003 году три лаборатории, включая мою, обнаружили белок, который называется FOX-P3 ("ФОКС-ПИ-3") и играет принципиальную роль в развитии этих клеток. Последующая работа показала, что он определяет их поведение", - пояснил ученый.

Сферы применения

По словам специалиста, Т-клетки участвуют в самых разных биологических процессах - "могут контролировать аллергические и воспалительные реакции в кишечнике, в коже, участвовать в контроле метаболических воспалительных заболеваний, таких как атеросклероз и диабет второго типа, в предотвращении отторжения плода при беременности у животных и у человека, могут предотвратить отторжение трансплантата".

"Нынешние усилия по практическому применению Т-клеток сфокусированы на их использовании в лечении аутоиммунных заболеваний - системная красная волчанка, ревматоидный артрит, диабет первого типа, широко распространенных заболеваний кишечника - болезнь Крона, колит. А в области онкологии попытки использовать снижение числа этих клеток - их кратковременное удаление для лечения опухолей сейчас предпринимаются во многих странах - в США, Японии, думаю, что и в странах Европы", - указал Руденский.

В настоящее время, продолжил ученый, этот метод проходит клинические испытания в Японии и США. "Это клинические испытания первой фазы, когда проверяется безопасность метода. Результаты должны быть представлены на ближайшем съезде Американского общества клинической онкологии в июне. Эффективность метода после первой фазы показать сложно. Можно только увидеть, что он не вызывает слишком сильных побочных эффектов", - пояснил специалист.

Руденский сообщил также, что многолетняя работа по изучению регуляторных Т-клеток продолжается. "Вопрос о том, каким образом они взаимодействуют с другими клетками в организме, остается. Пока не совсем понятны их механизмы, процесс их развития и как они вписываются в общую картину", - сказал он.

О премии

Размер одной из крупнейших в мире ежегодных научных премий, присуждаемых Шведской королевской академией наук, составляет 6 млн шведских крон ($664 тысячи). Она присуждается в таких областях, как астрономия и математика, экология, медицина. Впервые лауреаты премии были названы в 1982 году. Ее учредитель - Фонд Анны-Греты и Хольгера Крафорда - выбрал именно эти научные дисциплины с тем, чтобы награда стала дополнением к Нобелевской премии. Шведский экономист Хольгер Крафорд (1908-1982) стал известным после того, как по инициативе профессора медицинских наук из Лунда Нильса Альваля начал промышленное производство искусственной почки.

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