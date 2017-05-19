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Форум U-NOVUS в Томске завершится открытием детского технопарка и "Ночью науки"

Наука
19 мая, 0:38 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 19, мая. /ТАСС

Также в заключительный день форума подведут итоги научной игры Science Game

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ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" откроется в третий день форума молодых ученых U-NOVUS в Томске. Также в заключительный день форума подведут итоги научной игры Science Game, российского этапа соревнований по робототехнике RoboCup Russia Open, а ночью для жителей города распахнут двери 27 лабораторий вузов и НИИ в рамках "Ночи науки", сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

"В заключительный день форума U-NOVUS, 19 мая, в Томске откроется детский технопарк "Кванториум". Детские технопарки создаются Минобрнауки в 17 ключевых регионах России совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей". Целью федерального проекта является подготовка новой инженерной элиты России", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в томском "Кванториуме", кроме мастерских и лабораторий, будут цеха общего пользования с высокотехнологичным оборудованием, медиабиблиотека, зона отдыха. На начальном этапе там будут собраны шесть направлений: робототехника, космические технологии, биотехнологии, информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность. В 2017 году планируется добавить еще два - геоинформационные технологии и аэротехнологии.

Шахматы, научная игра и футбол роботов

В этот же день состоится открытие шахматной гостиной и детский турнир по быстрым шахматам. В турнире примут участие 28 детей - юные исследователи, прошедшие конкурсный отбор, из них восемь детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, во время открытия гостиной пройдет сеанс одновременной игры студентов томских университетов с гроссмейстером Александром Морозевичем.

В заключительный день форума будут подведены итоги двух больших турниров. В течение трех дней в Томске соревновались студенческие и школьные команды со всей России в Science Game ("Научная игра"). Им было предложено в ходе квеста по лабораториям местных вузов выполнить задания, подготовленные томскими учеными: разгадать множество загадок, связанных с томскими разработками, а также предложить идеи собственных изобретений.

Итоги игры будут подведены на традиционной вечеринке "Учись в Томске". Глава региона Сергей Жвачкин вручит победителям игры - трем лучшим школьным и трем лучшим студенческим командам - ценные призы.

Также будут подведены итоги национального этапа RoboCup Russia Open 2017, в рамках которого команды школьников, студентов и даже воспитанников детского сада соревновались в кибер-футболе, выступлении роботов-спасателей и театрализованных представлениях. В соревнованиях приняли участие 150 участников из 14 российских городов.

Дискуссии и "Ночь науки"

В деловой части программы форума - дискуссионный клуб "Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?", в котором примут участие представители технологических компаний и студенты томских университетов. В этот же день будет подписано соглашение о создании сетевого центра компетентности по управлению проектами в здравоохранении между Сибирским государственным медуниверситетом, Национальной ассоциацией управления проектами "Совнет" и Ассоциацией российских специалистов и экспертов управления знаниями "КМ Альянс".

А завершит форум в этот раз "Ночь науки". В 18:00 по местному времени 27 лабораторий и научных центров проведут экскурсии и расскажут о своей работе жителям и гостям города. Посетителей экскурсии в Томский госуниверсиртет познакомят с работой самого мощного вычислительного комплекса в Сибири - суперкомпьютером SKIF-Cyberia, а в химическом центре они смогут увидеть занимательные химические опыты и "волшебство из пробирки".

В Томском политехе расскажут, как лазерное излучение создает нестираемые изображения на любом материале - металле, пластике, минерале, а также поделятся секретами создания новых лекарственных препаратов. В медицинском вузе горожане смогут окунуться в XIX век - время великих открытий в хирургии и анатомии, и увидеть, на чем учились резать, шить, колоть студенты-медики.

Северное синие и след от пролетающей ракеты покажут посетителям ученые Института оптики атмосферы СО РАН, где установлена панорамно-оптическая станция для круглосуточного мониторинга оптического состояния неба. С ее помощью можно наблюдать поле яркости неба и состояние облачности, радуги, гало, серебристые облака, полярные сияния, метеоры, болиды, а также редкие и необычные явления, сопровождающиеся световыми эффектами.

О форуме

Форум U-NOVUS-2017 проходит в Томске 17-19 мая, его тема - "Таланты и перспективные технологии". Организаторы форума - Министерство образования и науки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при совете при президенте РФ по науке и образованию, администрация Томской области, Агентство стратегических инициатив. Оператор - Томский политехнический университет. Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.

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