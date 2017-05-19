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Сибирские химики запатентовали полностью биоразлагаемые полимеры для производства пакетов

Наука
19 мая, 11:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, мая. /ТАСС

Ученые проектируют пилотную установку для производства таких материалов

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НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Ученые из Института катализа Сибирского отделения Российской академии наук (ИК СО РАН) разработали и запатентовали простую технологию получения полимеров из янтарной кислоты и спиртов, которые полностью разлагаются с помощью бактерий без вреда для окружающей среды. Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник ИК СО РАН Александр Потапов, эти полимеры - полноценная замена полиэтилену и полипропилену, из которых делают пакеты, посуду и упаковку, и сейчас ученые проектируют пилотную установку для производства таких материалов.

"Наши полимеры состоят из янтарной кислоты и двухатомных спиртов, например, этиленгликоля; если добавлять различные компоненты, можно менять их свойства. Срок биоразложения таких материалов - от нескольких месяцев до двух лет, причем они разлагаются в любой среде - на поверхности, в земле, и намного быстрее в воде. Эти полимеры не отличаются по своим свойствам от полиэтилена, из которого делают пакеты, и от полипропилена, из которого изготавливают стаканчики и контейнеры. Сейчас мы делаем пилотную установку для производства материала и будем предлагать его производителям", - рассказал Потапов.

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По словам ученого, большинство существующих сейчас на рынке биоразлагаемых полимеров таковыми не являются. "Биоразложение - это разложение в окружающей среде без влияния человека, в России же "биоразлагаемыми" производители зачастую называют материалы на основе стандартных полимеров типа полиэтилена, в которые добавляются тяжелые металлы: чтобы материал распался, его надо несколько дней держать на солнце. Если он попадет в воду или почву или будет лежать на свалке в куче мусора, с ним ничего не произойдет. В России были прецеденты, когда суд запрещал вводить потребителя в заблуждение и называть такие полимеры биоразлагаемыми", - пояснил собеседник агентства.

Материалы, созданные в ИК СО РАН, имеют особую структуру, благодаря которой быстро разлагаются. "Полимер состоит из длинных цепочек молекул, и чтобы бактерии смогли поглощать материал, их надо укоротить. В наших материалах длинные цепи молекул достаточно быстро распадаются в природе на короткие цепочки, которые легко усваиваются бактериями", - пояснил ученый. Побочные продукты распада - вода и небольшое количество углекислого газа.

Как отметил Потапов, цена упаковки из таких полимеров будет выше цены обычных полиэтиленовых пакетов примерно на 30-40% с учетом маржи. Янтарную кислоту можно производить как с помощью бактерий, так и путем химического синтеза, то же самое касается спиртов - это недорогое производство.

"Изначально полимеры такого типа начала делать Япония, а потом Южная Корея, и наибольшее распространение они получили в Азии. Но технология их производства была довольно сложна. Нам удалось сделать простую технологию и получить полимеры с высокой молекулярной массой, то есть с высокой прочностью", - рассказал Потапов.

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