Лунное строительство: как ученые намерены возводить здания из космического грунта

Если на Марсе яблони зацветут еще не скоро, то Луну земляне планируют обживать уже в ближайшей перспективе, и не только потому, что до нее гораздо ближе. На естественном спутнике Земли много железа, титана, алюминия, магния, серы, натрия и даже изотопа гелий-3, который, возможно, будет когда-нибудь использоваться как топливо для термоядерных реакторов. ТАСС рассказывает о самарских ученых, которые уже разработали и произвели съедобную космическую упаковку, а сейчас конструируют робота для производства стройматериалов на Луне.

Защитить Луну

Некоторые страны, в частности США, Россия, Китай, Великобритания и Япония, уже заявляли о планах строительства баз на спутнике Земли. Сообщалось, что обитаемые исследовательские станции могут быть созданы на Луне примерно в 2030–40-х годах. Однако для будущих лунных колоний понадобится возводить сооружения, которые защищали бы доставленные с Земли модули лунных баз от внешних угроз, например потоков микрометеоритов, атакующих лунную поверхность со скоростью 100 тыс. км/ч. То есть модуль базы нужно будет поместить в нечто вроде ангара.

На лунной стройплощадке любой обычный кирпич из-за сложности доставки окажется попросту "золотым", не говоря уж о бетонных блоках. Значит, стройматериалы нужно изготавливать непосредственно на Луне. Так в Самарском политехе появился проект производства искусственных камней из лунного грунта, так называемого реголита.

Согласно замыслу ученых, лунные "кирпичи" можно будет изготавливать с помощью специального робототехнического комплекса на основе технологии 3D-принтера, использующего солнечный свет. Такой "принтер" — гелиолитограф — будет в автоматическом режиме спекать собираемый лунный грунт в твердый камень с помощью сфокусированного зеркалами пучка солнечного света.

"Работы по этому проекту ведутся сейчас в нашем университете очень активно. Конструкция гелиолитографа уже ясна и на него есть техническая документация, теперь нам нужно сделать прототип", — рассказывает ТАСС ректор Самарского политеха, доктор технических наук Дмитрий Быков.

Действующий прототип робототехнического комплекса планируется изготовить до конца 2018 года. Помощь самарским ученым окажет научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина.

"Наша рабочая группа была в НПО имени Лавочкина, там колоссальный инженерный потенциал. Договоренности с НПО достигнуты, соглашение готово, надеюсь, скоро его подпишем и будем сотрудничать", — отмечает Быков.

Идею устройств, использующих энергию Солнца, ранее уже опробовали на Земле — с помощью 3D-принтера в пустыне успешно "выпекались" различные предметы из песка. Однако лунный гелиолитограф по конструкции будет значительно сложнее — все-таки печь кирпичи на Луне без контроля человека гораздо сложнее, чем в земной пустыне.

Съедобный космический фантик

Еще один интересный проект Самарского политеха также может найти применение в космосе, хотя и на Земле эта разработка будет весьма полезна. Речь идет о съедобной упаковке для космической еды.

"Мы стремились создать упаковку, в которой можно хранить, разогревать продукты, а затем съедать ее вместе с пищей. Другая упаковка в космосе неудобна: ее сложно утилизировать", — отмечает руководитель проекта, завкафедрой "Технология и организация общественного питания" политеха Надежда Макарова.

Такая съедобная пленка изготавливается из овощного или фруктового пюре с применением специальных добавок, которые делают ее высокопрочной, вполне сопоставимой по прочности с упаковкой на основе целлюлозы. В мировой практике есть несколько примеров подобной съедобной пленки, однако при ее изготовлении за рубежом используются искусственные химические соединения. Самарский продукт изготавливается только из натуральных ингредиентов.

В Самарском политехе уже создано более 500 опытных образцов такой упаковки. В планах — создание съедобной пленки на основе экстрактов шалфея, эвкалипта, душицы — все эти экстракты имеют антибактериальные свойства, благодаря которым процесс окисления хранящихся продуктов будет замедлен.

А еще с помощью такой упаковки можно попробовать снизить калорийность некоторых любимых блюд — на одном из последних университетских конкурсов высокой кухни был представлен десерт "Женские слабости", рецептура приготовления которого весьма схожа с приготовлением классического штруделя, только вместо слоеного теста в конкурсном блюде была использована съедобная пленка, благодаря чему вкусный десерт стал гораздо менее калорийным, что актуально для следящих за своей фигурой.

Алексей Соколов