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Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИ

Наука
19 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

В Российском фонде фундаментальных исследований не согласны с оценкой Совета

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Здание министерства образования и науки РФ

Здание министерства образования и науки РФ

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет по науке при Министерстве образования и науки России обеспокоен снижением финансирования на гуманитарные и общественные науки со стороны Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и просит закрепить за этими областями знания 15% общего бюджета фонда. Об этом говорится в заявлении Совета. В РФФИ не согласны с такой оценкой.

Позиция Совета при Минобрнауки

"Совет призывает РФФИ соблюдать обязательства, взятые на себя правительством РФ при объединении двух фондов, закрепить за Отделением гуманитарных и общественных наук долю финансирования в 15% общего бюджета, что соответствует соотношению между бюджетами РФФИ и РГНФ в 2016 году (10,9 и 1,8 млрд руб. соответственно), и не допускать снижения финансирования проектов в области гуманитарных и общественных наук", - говорится в заявлении Совета при Минобрнауки.

До 2016 года финансирование проектов по гуманитарным и общественным наукам осуществлял Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Однако весной 2016 года он был присоединен к РФФИ и образовал в его составе отделение гуманитарных и общественных наук.

Члены совета по науке, в который входят 22 российских ученых, работающих в различных областях знания, констатируют, что после присоединения РГНФ к РФФИ произошло резкое сокращение поддержки гуманитарных и общественных наук. Так, в Институте лингвистических исследований РАН в 2016 году реализовывалось 22 проекта РГНФ, а в 2017 - всего 14. В Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН в 2016 году было 32 проекта РГНФ, а в 2017 всего 18. В Институте языкознания РАН в 2016 году было 30 проектов РГНФ, в 2017 году утверждено финансирование всего по 22 проектам.

Ученые заявляют, что без поддержки остались проекты в тех областях исследования, в которых российские ученые занимают лидирующее положение в мире, а без финансирования эти позиции легко быть легко утрачены. К таким проектам относятся корпусные лингвистические исследования и составление словарей русского языка. Кроме того, поддержку не получил ни один проект по развитию национального корпуса русского языка - электронный онлайн корпус текстов, и ни один проект, связанный с изданием исторических словарей русского языка.

"Налицо непропорционально большое уменьшение финансирования отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ по сравнению с РГНФ, что привело и к уменьшению его доли от общего финансирования РФФИ. Основная причина этого в том, что после объединения с РФФИ на финансирование гуманитарных и общественных наук легла дополнительная "нагрузка" примерно в 30% на поддержку так называемых междисциплинарных проектов (конкурсы ориентированных фундаментальных исследований), в которых доля гуманитарных проектов предсказуемо невысока. Совет уже неоднократно отмечал искусственный и непрозрачный характер этих конкурсов, в которых внутренне заложен конфликт интересов", - заявляют члены совета.

Повышенное внимание к гуманитариям

В свою очередь член Совета РФФИ, академик Юрий Балега в комментарии ТАСС опроверг заявления совета по науке при Минобрнауки РФ.

"Конечно, ученым всегда будет не хватать денег на работу и всегда будут возникать подозрения, что фонды или их руководители неправильно распределяют средства. Из четырех объявленных крупных тем по междисциплинарным исследованиям две связаны с гуманитарными исследованиями. В частности, это то, что связано с археологией - Крым, то, где нужны высокие технология с точки зрения физики, математики и гуманитарные исследования. И по теме психическое здоровье общества", - сказал Балега.

По его словам, более 15% средств РФФИ, если учесть расходы на междисциплинарные проекты, идут на поддержку гуманитарных наук. И фонд поддерживает "практически все конкурсы по гуманитариям", к которым сейчас в РФФИ повышенное внимание. В то же время поддержка исследований, связанных с русским языком, действительно, могла сократиться.

"Более 15% выделяется, если учесть, что в междисциплинарных идут и гуманитарные науки. А языковые исследования - возможно (сократились). Я так понимаю, что есть люди, которые считают, что здесь ошибка и неправильная политика фонда. Надо подумать. Но все поддерживать невозможно", - уверен Балега.

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