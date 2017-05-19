ВШЭ: более 60% российских организаций в области робототехники испытывают дефицит в кадрах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 60% организаций-работодателей в области робототехники в России испытывают нехватку кадров, при этом особый дефицит отмечается среди высококвалифицированных исследователей и инженеров. Об этом говорится в опубликованном бюллетене Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

"В конце 2016 года ИСИЭЗ НИУ ВШЭ провел опрос 90 крупных организаций-работодателей в области робототехники (вузы, НИИ, НПО), а также 29 интервью с их руководителями. Результаты обследования показали, что в настоящее время в значительной части организаций в данной области (61%) отмечается недостаток кадров, и ни в одной из них не наблюдается избытка", - говорится в материале.

Исследователи отмечают структурный кадровый дефицит: более половины респондентов отметили нехватку кадров по отдельным специальностям, а 36% заявили о недостаточном уровне квалификации работников. Если же организация удовлетворена уровнем квалификации работников, то зачастую перед ней встает вопрос дефицита проектов и полной занятости для них, что связано с ограничением рынков сбыта и отсутствием масштабного производства.

Треть организаций заявляет о недостаточном притоке молодых кадров и их слабой подготовке. В среднем только у половины молодых сотрудников квалификация соответствует занимаемой позиции. В то же время, авторы бюллетеня подчеркивают, что существенной проблемой является дефицит опытных, высококвалифицированных исследователей и инженеров.

Будущее же робототехники в России, по мнению опрошенных специалистов, будет за специалистами в области искусственного интеллекта, композитных материалов, нейроинтерфейсов, а также в области биотехнологий, которые в среднесрочной перспективе потребуются отрасли.