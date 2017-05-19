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Эксперт: ледостойкая платформа станет ядром дрейфующих полярных станций, но не заменит их

Наука
19 мая, 17:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Ученым придется создавать специальные научные лагеря для исследования льда и морских течений, отметил эксперт Владимир Соколов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Ледостойкая самодвижущаяся платформа, которую планируют построить в России, станет ядром дрейфующих полярных станций в Северном Ледовитом океане, но не сможет заменить их полностью, так как с нее будет затруднительно исследовать лед. Об этом рассказал журналистам начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета Владимир Соколов.

Накануне глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что на создание платформы потребуется 6 млрд рублей, и министерство ищет компанию, которая возьмется за проект.

"Потепление в Арктике не позволяет найти подходящую льдину для высадки дрейфующей станции вблизи Северного полюса, поэтому обсуждается вопрос о строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы, которая станет ядром новой дрейфующей станции (…) Платформа - инородное тело в природной среде, поэтому с ее борта можно проводить далеко не все исследования из тех, которые проводились со льда дрейфующих станций. Есть плюсы: геологические, ионосферные, аэрологические наблюдения с платформы проводить удобнее и легче, чем со льда, так как для них нужны лебедки и тяжелая техника, использовать которую на льдине невозможно. А вот изучать дрейфующий лед можно только со льда", - сказал Соколов.

Поэтому ученым, продолжил Соколов, придется отдаляться на расстояние 400-500 метров от платформы и создавать специальные научные лагеря, чтобы исследовать лед и морские течения. Курсировать между ними и платформой придется круглосуточно.

"Это создает неудобства по сравнению с ритмом жизни на дрейфующей станции, так как там наблюдательные посты находятся рядом с домиками полярников", - сказал Соколов.

Платформа должна заработать в 2020 году

По его словам, идея создания платформы обсуждается с 2008 года. Предполагается, что она начнет работать в высоких широтах Арктики в 2020 году.

"Вопрос о том, кто будет строить платформу, не решен, для этого должен пройти конкурс", - сказал Соколов, не исключив, что это могут быть не только отечественные, но и зарубежные верфи, если им удастся предложить более низкую цену.

Он также отметил, что реализация государственных программ, в одну из которых включено создание платформы, зависит от финансового положения страны.

Как исследовали Арктику с помощью дрейфующих станций

Технологию дрейфа первыми освоили советские ученые, высадившиеся на лед в приполярной области 21 мая 1937 года. Именно 21 мая, дата высадки на лед участников первой дрейфующей станции во главе с Иваном Папаниным, была выбрана в 2013 году для нового праздника - Дня полярника. Участники дрейфа построили лагерь и 6 июня, в день рождения Пушкина, подняли флаг СССР над первой дрейфующей полярной станцией. У нее еще не было номера, она называлась просто дрейфующей станцией "Северный полюс".

После перерыва, связанного с Великой Отечественной войной, высадка дрейфующих станций на регулярной основе продолжилась в 1950 году и регулярно осуществлялась без перерывов до 25 июля 1991 года, когда эвакуировали станцию "СП-31".

"Льдина, на которой работала дрейфующая станция "Северный полюс - 31", практически растаяла, мы не понимали, почему такое случилось, но сейчас ясно, что причиной стало поступление теплой воды из низких широт. Это были первые признаки глобального потепления", - сказал Соколов.

Возобновить изучение Арктики на дрейфующих станциях смогли только в 2003 году, однако через 10 лет, в 2013 году, непрерывная линия исследований вновь была прервана, так как льдина под станцией "Северный полюс - 40" треснула, и полярников пришлось эвакуировать. Часть из них высадилась на острове Большевик архипелага Северная Земля, расконсервировав ледовую базу "Мыс Баранова", простоявшую к тому моменту 17 лет в законсервированном виде. В настоящее время этот научно-исследовательский стационар стал форпостом арктических исследований, там работают 18 человек, летом число ученых достигает 40 с учетом сезонных экспедиций.

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