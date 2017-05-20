Археологи обнаружили на севере КНР наскальные обозначения планет возрастом 2 тыс. лет

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ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские археологи обнаружили на территории автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) древние наскальные отметки, которые, согласно утверждению специалистов, не что иное, как астрономические обозначения планет, высеченные в горной породе порядка 2 тыс. лет назад. Об этом в субботу сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".
Находка была сделана на территории гор Иньшань недалеко от города Хух-Хото (административный центр района), где прежде исследователи неоднократно натыкались на древние наскальные рисунки. После продолжительных поисков ученые обратили внимание на большой массив, поверхность каменистой породы которого в нескольких местах имела пять бросающихся в глаза отверстий диаметром 6-10 см, расположенных на расстоянии 1 км друг от друга. В глубину каждое из них достигало от 2 до 7 см.
"Мы установили, что эти дыры были выдолблены в камне человеком, и приступили к более подробному обследованию. В итоге выяснилось, что данные астрономические отметки созданы руками наших предков", - рассказал журналистам археолог У Цзяцай из Педагогического университета Внутренней Монголии.
После проведения детального анализа оказалось, что эти отверстия символизируют пять планет Солнечной системы - Венеру, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Ученые сопоставили размеры дыр и пришли к выводу, что по отношению друг к другу они сохраняют четкие пропорции, фактически являясь уменьшенной моделью небесных тел. Какое именно практическое предназначение имели эти обозначения, специалисты пока сказать не могут, однако одно из предположений - они использовались при совершении религиозных ритуалов.