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Петербург впервые примет международный симпозиум по электромагнетизму

Наука
22 мая, 0:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В Санкт-Петербурге соберутся более 1300 ученых из России, США, Китая, Великобритании, Кореи, Франции, Италии, Португалии, Польши, Чехии и других стран

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Международный симпозиум по электромагнетизму (PIERS - Progress in Electromagnetics Research Symposium) открывается в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, который стал соорганизатора встречи.

"С 22 по 25 мая в Санкт-Петербурге соберутся более 1300 ученых из ведущих научно-исследовательских центров России, США, Китая, Великобритании, Кореи, Франции, Италии, Португалии, Польши, Чехии и других стран. Специалисты в различных областях электромагнетизма - от транспорта на воздушных подушках до лазеров, сотовых телефонов и медицины, обсудят актуальные тенденции в современной науке, определят задачи и перспективы предстоящих исследований", - сказали в пресс-службе.

PIERS - один из самых авторитетных международных форумов для обсуждения и пропаганды передовых достижений теоретической и прикладной электродинамики и ее приложений. Он проходит ежегодно в различных городах Европы, Азии или США. Симпозиум был организован в 1989 году Академией электромагнетизма (США).

В 2016 году по предложению академии местом проведения очередного форума впервые был избран Санкт-Петербург, хотя город уже однажды принимал крупный международный симпозиум в смежной области: в 1995 году СПбГУ провел симпозиум по электромагнитной теории URSI EMTS. А вот в Москве симпозиум PIERS проводился уже дважды - в 2009 и 2012 годах.

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