Судно "Академик Федоров" вернется в Петербург из антарктической экспедиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Научно-исследовательское судно "Академик Федоров" 22 мая вернется из 62-й сезонной антарктической экспедиции, в ходе которой возобновились работы на скважине к реликтовому озеру Восток и были проведены геологические работы на оазисе Бангера. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета, к которому приписано судно.

"Мы ожидаем прибытие "Академика Федорова" из Антарктиды 22 мая, судно уже в Балтийском море, - сказали в пресс-службе. - Судно доставит домой зимовщиков с полярных станций и участников сезонной экспедиции".

Антарктический рейс продолжался с 13 ноября. Судно доставило на ледовый континент топливо, научное оборудование и предметы снабжения для пяти российских круглогодичных антарктических станций, а также зимовочный состав экспедиции.

В ходе плавания сезонным составом Российской антарктической экспедиции (РАЭ) и научно-технической службой "Академика Федорова" проведен большой объем попутных научных исследований по океанологии, гидробиологии, озонометрии, гидрографии, ледоведению и другим направлениям наук о Земле. Программа работ 62-й РАЭ включила 59 различных научных проектов, представленных специалистами 29 исследовательских, образовательных и производственных организаций Росгидромета, Роснедр, Росреестра, Росрыболовства, Роскосмоса, Минобрнауки России, Минобороны России, ФАНО России, научно-исследовательского центра "Курчатовский институт" и "Сколковский институт науки и технологий". Кроме того, участие в экспедиции примут ученые Австралии, Белоруссии, Бразилии, Германии, Испании, КНР, США, Швейцарии и Чили.

Судно "Академик Федоров" построено в 1987 году в Финляндии по заказу СССР и названо в честь Евгения Константиновича Федорова (1910-1981гг), одного из легендарной четверки папанинцев, совершивших в 1937 - 1938 году первый в истории дрейф на льдине вблизи Северного полюса, а позже возглавлявшего Гидрометслужбу СССР (ныне Росгидромет).