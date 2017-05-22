Ученые исследуют гнезда кречета, найденные на самой северной в мире железной дороге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Ученые отправятся в экспедицию к гнездам самого крупного представителя семейства соколиных - кречета, которые были впервые обнаружены в прошлом году на мостах железной дороги от города Лабытнанги до станции Карская на полуострове Ямал. Специалисты определят, повлияли ли нетипичные условия на размножение этих птиц, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василий Соколов.

Дорога от Лабытнанги до станции Карская считается самой северной из действующих железных дорог в мире.

"Продолжается наблюдение за кречетом - это единственная хищная птица, которая не улетает в теплые края, а остается на зиму в Арктике. В 2016 году при поддержке региональных властей ЯНАО была обнаружена уникальная группировка птиц этого вида, гнездящихся на мостах действующей железной дороги "Обская - Бованенково". В этом году стартует экспедиция по мониторингу найденных гнезд, которая должна установить, повлияли ли нынешние суровые условия, в том числе погоды, на размножение птиц", - сказал собеседник агентства.

В этом году на Ямале наблюдается морозная весна. Ранее Соколов отметил, что из-за холодов некоторые виды перелетных птиц изменили маршруты миграции: после прилета в регион часть птиц откочевывают к тому месту, где идет ледоход, и концентрируются там. Ледоход в регионе задерживается до 29 мая, для сравнения, в 2016 году лед около Салехарда сошел 19 мая. В регионе до сих стоят морозы, температура воздуха по ночам достигает минус 13 градусов.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года ученые обследовали 45 мостовых переходов и обнаружили пять гнезд кречета. До сих пор гнездование этого вида на действующих объектах инфраструктуры не было зафиксировано и является уникальным фактом экологии хищника. Также тогда на стационаре Еркута на южном Ямале были найдены семь гнезд редкого гуся - пискульки. В экспедициях по изучению экосистем тундры участвовали ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, Научного центра изучения Арктики, а также их коллеги из Франции, Норвегии и Нидерландов.

О других проектах ученых

Орнитологи ведут наблюдения за арктическими птицами в рамках проекта по мониторингу редких видов птиц, реализуемого в ЯНАО с 2009 года. Помимо научных задач, проект включает в себя мероприятия по сохранению и поддержанию благоприятного статуса птиц. По рекомендации ученых на территории округа были созданы зоны покоя в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах, где полностью запрещен отстрел птиц во время весенней охоты.

Исследования путей миграции ямальских лебедей, помеченных в 2015 и 2016 годах в Байдарацкой губе, показали, что места их зимовок разнесены на тысячи километров. Птицы с Ямала зимуют в Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай) и Средней Азии (Узбекистан, Туркмения).

В 2016 году российским орнитологам совместно с коллегами из Центра кольцевания птиц Королевского института Бельгии во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в РФ удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики.

В 2017 году ученые планируют продолжить изучение гуменника в ЯНАО, чтобы получить полную картину об экологии и путях миграции птиц. В этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в Восточноазиатском регионе. Китайские коллеги готовы предоставить российским ученым ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и лабораторными генетическими исследованиями арктических птиц. В полевой сезон 2017 года планируется установить ошейники 12 птицам.