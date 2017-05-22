Массовое захоронение древних меотов обнаружено в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая. /ТАСС/. Археологи исследуют место массового погребения древних меотов, обнаруженное в центре Ростова-на-Дону во время работ по реконструкции улицы Станиславского. На данный момент найдены 15 захоронений, рассказал ТАСС руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.

"Мы фиксируем 15 погребений, скорее всего, их будет гораздо больше. Так как идет строительство, у нас очень сжатые сроки для проведения работ - всего две недели, мы работаем круглосуточно. Это сложный памятник, погребений много и разной сложности для изучения. В эти сроки мы постараемся уложиться", - сказал Нечипорук.

Он отметил, что захоронения датируются первыми веками нашей эры. Археологи установили, что там, где проходит реконструкция улицы Станиславского, находится некрополь древнего городища. По имеющимся у исследователей данным, останки принадлежат донским меотам, которые переселились со стороны Кубани и проживали на территории донского региона до третьего века нашей эры.

По словам Нечипорука, на территории Ростова-на-Дону находится шесть городищ древних меотов.