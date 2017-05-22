Ученые России и Франции подписали соглашение о создании франко-российского научного центра

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Национальный центр научных исследований Франции (CNRS) и пять российских научных организаций, среди которых Сколковский институт науки и технологий, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, Институт проблем передачи информации А.А. Харкевича РАН и другие, подписали в понедельник соглашение о создании Франко-российского междисциплинарного научного центра им. Понселе. Церемония подписания состоялась в резиденции посла Франции в Москве.
"Молодые французские и российские ученые стремятся продолжать совместную работу. Давайте опираться на талант и рвение нового поколения исследователей. Конечная цель подписания сегодняшних соглашений - сделать так, чтобы наши страны продолжали гордиться молодежью, их талантами и амбициями", - отметил посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер, открывая торжественный вечер.
Основными задачами нового центра будут проведение франко-российских научных исследований в области фундаментальной и прикладной математики, теоретической физики и информатики, а также продвижение научного сотрудничества.
Перед подписанием соглашения состоялась церемония награждения директора Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН (ИППИ РАН) Андрея Соболевского французским орденом Академических пальм в степени кавалера. Награду лауреату вручил ректор Сколковского института наук и технологий Александр Кулешов.