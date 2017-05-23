Ученые определят содержание метана в озерной воде на месте воронки на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Российские ученые определят содержание метана в озере, образованном на месте воронки газового выброса на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Исследования помогут продвинуться в понимании природы происхождения данных объектов, сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

"Магистрант ТюмГУ Никита Факащук, обучающийся по специальности "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов", принял участие в геокриологической экспедиции на полуостров Ямал. При его участии были отобраны пробы озерной воды и льда в районе геокриологического стационара "Васькины Дачи" и ямальской воронки газового выброса для определения содержания растворенного метана", - пояснили в пресс-службе.

Экспедиция с участием специалистов ТюмГУ, Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН и Тюменского отделения Русского географического общества (РГО) была организована при поддержке Межрегионального экспедиционного центра (МЭЦ) "Арктика". Во время экспедиции отбирались пробы снега, озерной воды и льда, измерялись параметры снежного покрова на различных элементах рельефа.

Цель ученых - определить различия в химическом составе воды обычных озер и озер-воронок, для этого осуществляется отбор проб воды и растворенных в ней солей, органического вещества и газов. Часть проб снега в талом виде и монолиты льда переданы в лабораторию ВНИИ oкеангеологии (Санкт-Петербург) для проведения аналитических исследований.

Ранее сообщалось, что изучение воронок газового выброса началось летом 2014 года сразу после их обнаружения. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент их полностью затопило водой дождей, оттаявших мерзлых пород, льда и снега.

Для прогнозирования возможных опасных явлений под землей, в том числе образования воронок, в апреле 2017 года был установлен сейсмодатчик около поселка Сабетта в ЯНАО, он будет регистрировать колебания земной поверхности и передавать информацию в МЭЦ "Арктика" и Единую геофизическую службу РАН для дальнейшей обработки и интерпретации. Планируется, что в ЯНАО установят сеть сейсмодатчиков, одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км.