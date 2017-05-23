МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Второй в России криобанк биотехнологического растительного материала открылся в МГУ в рамках проекта "Ноев Ковчег". Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Всего в России существуют два криобанка биотехнологического материала: в Институте физиологии растений (ИФР) РАН и теперь в МГУ. Новый криобанк создали при поддержке Российского научного фонда в рамках направления "Растения" проекта "Ноев Ковчег". В мире подобных хранилищ единицы. Знаменитое международное криохранилище на Шпицбергене предназначено лишь для семян, хранить в нем культуры клеток и меристемы невозможно", - говорится в сообщении.

Открытое в МГУ 23 мая криохранилище культур клеток и меристем, или ткани, которая состоит из интенсивно делящихся клеток растений, рассчитано на 50 тыс. образцов. Их будут хранить в парах жидкого азота при температуре -180° C. Среди образцов будут меристемы ценных сельскохозяйственных видов и культуры клеток - продуценты биологически-активных веществ.

Замороженные клетки

Подготовка образцов к хранению - это отдельный процесс. Для каждой культуры клеток или меристемы нужно разработать свою процедуру заморозки.

"Сначала мы постепенно адаптируем клетки к низким температурам, затем добавляем криопротектор в среду, затем охлаждаем клетки до - 40° C. Нам приходится подбирать индивидуальную программу для каждой культуры. Благо, все это можно делать, не переходя в другое помещение",- пояснил заведующий кафедрой физиологии растений МГУ Александр Носов, слова которого приводятся в сообщении.

При этом биологический материал будут хранить не в самом жидком азоте, а в его парах, что, по мнению ученых, полностью исключит возможное загрязнение одних образцов другими.

Сначала в криобанке МГУ разместят дубли, или вторые экземпляры наиболее ценных образцов из коллекции ИФР РАН, среди которых культуры клеток редких видов, растущих от Байкала до Амура. Когда же будут разработаны системы замораживания ценных генотипов, то их дубли планируется хранить в криобанке ИФР РАН. Дублирование - основной принцип надежного хранения. Таким образом, система биотехнологических коллекций и криобанков России будет одной из наиболее надежных в мире.

Депозитарий живых систем

"Ноев ковчег" - это национальный банк-депозитарий живых систем, или сетевое хранилище биологического материала. Его сотрудники работают по пяти направлениям: "Животные", "Растения", Микроорганизмы и грибы", "Биоматериал человека" и "Биологическая информация". В рамках этой работы 23 января была создана одна из крупнейших в мире коллекций отсканированных изображений гербариев.