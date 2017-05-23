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Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров

Наука
23 мая, 14:31 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Планируется, что всего аппарат совершит пять погружений

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Китайский батискаф "Цзяолун"

Китайский батискаф "Цзяолун"

© Liu Shiping/Xinhua via AP

ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайский батискаф "Цзяолун" совершил погружение в Марианский желоб.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, глубина первого спуска составила 4811 метров.

Батискаф собрал образцы воды, грунта и породы подводных скал. Целью экспедиции является изучение геологической активности, а также подводной фауны и микроорганизмов.

Исследовательское судно "Сянъянхун-09" с 96 учеными и батискафом на борту накануне прибыло в район самой глубокой точки Марианской впадины - Бездны Челленджера. Всего планируются пять погружений "Цзяолуна" с максимальной глубиной до 6,7 тысячи метров. По словам главы экспедиции У Чанбиня, батискаф должен исследовать так называемую абиссальную зону, чтобы изучить механизмы адаптации живых организмов к существованию в этой среде.

Глубоководный аппарат "Цзяолун", названный в честь мифического дракона, создан Китайской корпорацией судостроительной промышленности, которая приступила к реализации проекта в 2002 году. В июне 2012 года "Цзяолун" погрузился на глубину 7062 метра в Марианской впадине. С появлением этого батискафа Китай стал пятой страной в мире после России, США, Франции и Японии, обладающей технологией погружения управляемых экипажем аппаратов на глубину более 3,5 тысячи метров.

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