Ученые рассмотрят возможность создания геотермальных электростанций в Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН изучают особенности термальных вод северных районов Западной Сибири как альтернативного источника энергии. Запасы тепла в Западно-Сибирском артезианском бассейне составляют более 200 млн Гкал в год, сообщил ТАСС руководитель проекта, заведующий лабораторией ИНГГ СО РАН Дмитрий Новиков.

"Мы исследуем особенности геохимии термальных вод на севере Сибири, которые могут использоваться как альтернативный источник энергии, комплексное гидроминеральное сырье и в санаторно-курортных целях. В частности, общие запасы тепла всего Западно-Сибирского артезианского бассейна составляют более 200 млн Гкал в год (по данным Минэнерго РФ, в России в 2015 году было произведено 499,5 млн Гкал - прим. ТАСС)", - сказал Новиков, добавив, что перспективные для энергетических целей термальные воды залегают под землей на глубине от 1 км.

По словам ученого, во многих северных населенных пунктах уже есть инфраструктура для строительства геотермальных электростанций (ГеоЭС и ГеоТЭС) - станций, добывающих электроэнергию и тепло из подземных термальных источников.

"Строить такие станции целесообразно в удаленных населенных пунктах севера Сибири, куда топливо завозят по зимним дорогам. Много где в советское время были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа, и если не были обнаружены углеводороды, то были получены притоки термальных вод. В настоящее время такие скважины законсервированы, но поставить на них энергетические установки можно без больших капитальных затрат", - пояснил Новиков.

В России наиболее крупные геотермальные станции действуют в Камчатском крае и на островах Сахалинской области - Итурупе и Кунашире.

Термальные воды - источник редких элементов

По разным оценкам, отметил Новиков, ресурсы углеводородных газов в подземных водах Западной Сибири, в том числе и термальных, составляют до 1 тыс. трлн кубометров, а наиболее крупные запасы находятся в арктических районах на глубине 1-4,5 км. Термальные воды содержат в себе не только огромные запасы тепла, но и редкие химические элементы.

"В России среди редкоземельных элементов, широко использующихся в промышленности, в первую очередь наблюдается дефицит лития, который возник с конца 1990-х годов после закрытия единственного рудника. В настоящее время оцениваются запасы лития в гидроминеральном сырье. Также термальные воды на территории Западной Сибири перспективны в качестве источника солей таких элементов, как бор, бром, иод, стронций и др.", - сказал ученый.

Исследования проводятся в рамках проекта "Геохимия, генезис и механизмы формирования состава подземных вод арктических районов осадочных бассейнов Сибири" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук Российской Федерации на 2013-2020 гг.