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В Луксоре археологи обнаружили более 50 сосудов с материалами для мумификации

Наука
23 мая, 16:53 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

Ученые считают, что находки связаны с XII династией египетских фараонов

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КАИР, 23 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Археологи из египетско-испанской научной миссии обнаружили 56 сосудов с материалами для мумификации во время раскопок в районе Дейр-эль-Бахари в Луксоре на юге Египта.

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По оценкам исследователей, артефакты связаны с XII династией египетских фараонов, а точнее, с царем Аменемхетом I, правившим в 1976-1947 гг. до н.э. Как считают археологи, материалы для бальзамирования принадлежали представителю местной знати Ипи, визирю фараона и правителю Фив той эпохи. Они были обнаружены во время расчистки его гробницы.

В найденных сосудах оказались бандажи, четыре метра льняных полосок, платки, рулоны с широкими бинтами, ткани, предназначенные для обертывания различных частей тела, сообщил глава испанской миссии Антонио Моралес. Там же, по его словам, найдены порядка 300 мешков с натронной солью, маслами, песком и другими веществами. Наиболее интересные предметы коллекции - кувшины из нильской глины и мергеля (известняка). На некоторых из них сохранились культовые надписи, выполненные иератическим письмом - одной из форм древнеегипетского письма.

"Идентификация этих материалов имеет большое значение для понимания древней техники бальзамирования, применявшейся еще в Среднем царстве, изучения инструментов и субстанций, которые использовались в процессе мумификации", - заявил глава департамента Древнего Египта министерства по делам древностей страны Махмуд Афифи.

Ученые установили, что данные сосуды уже находил в ходе раскопок в период между 1921-1922 годами американский египтолог Герберт Винлок. Однако тогда исследователь предпочел их не трогать.

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