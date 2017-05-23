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Приморские ученые обнаружили новые полезные вещества в морских грибах

Наука
23 мая, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Как отмечается, 17 новых биологически активных соединений могут помочь в разработке противовоспалительных и противоопухолевых лекарств

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) выделили 17 новых биологически активных соединений из экстрактов микроскопических грибов с поверхности морской травы, сообщила сегодня пресс-служба ДВФУ. Новые вещества могут помочь в разработке противовоспалительных и противоопухолевых лекарств.

"Медицина нуждается в новых лекарственных препаратах с противоопухолевой и противовоспалительной активностью, и мы занимаемся поиском таких соединений. Мы изучили свойства 17 новых биологически активных метаболитов и в экспериментах на мышах определили, что некоторые соединения уменьшают воспалительный процесс. Также было показано, что они способны делать раковые клетки более чувствительными к терапии", - приводятся в пресс-релизе слова Елены Лещенко, научного сотрудника лаборатории биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ.

На следующем этапе исследователи изучат биологическую активность соединений на различных моделях, механизм их действия и токсичности. Дальнейшие тесты, в том числе на животных, определят перспективы использования новых веществ в фармацевтике.

Результаты исследований опубликованы в журналах Chemistry of natural compounds, Marine drugs и Phytochemistry letters.

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