Приморские ученые обнаружили новые полезные вещества в морских грибах

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) выделили 17 новых биологически активных соединений из экстрактов микроскопических грибов с поверхности морской травы, сообщила сегодня пресс-служба ДВФУ. Новые вещества могут помочь в разработке противовоспалительных и противоопухолевых лекарств.

"Медицина нуждается в новых лекарственных препаратах с противоопухолевой и противовоспалительной активностью, и мы занимаемся поиском таких соединений. Мы изучили свойства 17 новых биологически активных метаболитов и в экспериментах на мышах определили, что некоторые соединения уменьшают воспалительный процесс. Также было показано, что они способны делать раковые клетки более чувствительными к терапии", - приводятся в пресс-релизе слова Елены Лещенко, научного сотрудника лаборатории биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ.

На следующем этапе исследователи изучат биологическую активность соединений на различных моделях, механизм их действия и токсичности. Дальнейшие тесты, в том числе на животных, определят перспективы использования новых веществ в фармацевтике.

Результаты исследований опубликованы в журналах Chemistry of natural compounds, Marine drugs и Phytochemistry letters.