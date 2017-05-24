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Пятеро западных ученых стали лауреатами "азиатской Нобелевской премии"

Наука
24 мая, 11:09 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

В общей сложности уже более 70 ученых из различных стран, в том числе четверо российского происхождения, стали обладателями этой награды

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Пятеро западных ученых в этом году будут удостоены престижной премии Shaw Prize, которая слывет азиатским аналогом Нобелевской премии. Об этом объявили в оргкомитете этой награды, которая была учреждена в 2002 году ныне покойным мультимиллионером и медиамагнатом из Гонконга Шао Ифу.

Премию в области астрономии получит Саймон Уайт, директор немецкого Института астрофизики общества Макса Планка, "за вклад в понимание процессов структурообразования по Вселенной".

В области наук о жизни и медицины награду разделят американские ученые Ян Гиббонс из Калифорнийского университета в Беркли и профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Рональд Уэйл. Они изучили особенность строения и функционирования так называемых молекулярных белков, таких как кинезин и динеин, которые участвуют в перемещении "грузов" внутри клеток. Это может привести к прорыву в лечении рака и нейрдегенеративных заболеваний.

Что касается лауреатов в области математики, здесь отмечены заслуги американца Яноса Коллара из Принстонского университета и его французского коллеги Кляйра Воисина "за выдающийся вклад во многих областях изучения алгебраической геометрии".

Премия Shaw Prize составляет денежную сумму, эквивалентную 1,2 млн долларов США в каждой из трех категорий, разделяемую поровну между лауреатами. Церемония награждения состоится 26 сентября в Гонконге. В общей сложности уже более 70 ученых из различных стран, в том числе четверо российского происхождения, стали обладателями этой награды. Ее основатель Шао Ифу скончался в 2004 году в возрасте 106 лет.

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