Ученые исследуют популяцию омуля в Якутии, вылов которого резко сократился

ЯКУТСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Резкое сокращение вылова омуля в Якутии стало причиной научного изучения этого вопроса, которое начнется уже в этом году. Об этом ТАСС сообщила директор Якутского филиала Госрыбцентра Лена Карпова.

"Мы заключили договор с Государственным комитетом республики по делам Арктики на изучение популяции омуля в дельте реки Лена. Работы начнутся уже в этом году, общий объем финансирования составляет 1 млн рублей", - сказала она.

По данным госкомитета республики Саха (Якутия) по делам Арктики, в первом квартале 2017 года выловлено всего 1% от квоты, из рекомендованного объема 835 тонн выловлено всего 4,5 тонны арктического омуля. В общей сложности в этом году квота на вылов арктического омуля составляет 1,1 тыс. тонн.

"Возможно, неправильно организован вылов рыбы, меняется русло реки, что также влияет на популяцию..., поэтому будем проверять места нереста. Кроме того, не исключается и незаконный вылов омуля", - сказала Карпова.

По мнению ученого-ихтиолога Татьяны Корниловой, вопрос обеспечения населения республики рыбой требует особого внимания. "Наша рыба уникальная по своим характеристикам, поэтому нужно с научной точки зрения подходить к вопросу увеличения популяции всех видов рыб, в том числе и омуля. Кроме того, нужно пересмотреть нормативы квотирования", - сказала ТАСС Корнилова.

Проблемы лова

По итогам прошлого года, согласно данным Росрыболовства, промышленный лов всех видов рыбы в Якутии составил 67% от квоты - 4,9 тыс. тонн при квоте 7,2 тыс. тонн. Но, по мнению экспертов, ежегодно растет объем незаконной ловли рыбы.

"Около 4 тыс. тонн рыбы выловлено незаконно. Дети Арктики в садах и школах не доедают рыбной продукции, это нонсенс. При том, что для коренных малочисленных народов Севера - рыболовство традиционный вид деятельности", - сказал сегодня президент Торгово-промышленной палаты республики Владимир Членов во время правительственного часа в заксобрании Якутии.

В республике имеется 53 речных и 44 озерных рыбопромысловых участка, где представители коренных малых народов могут ловить рыбу, но по итогам конкурсов лишь на 41 участке семь общин могут заниматься традиционным рыболовством. Квота на традиционный лов в 2015 году составляла 338 тонн, а в 2016 году - всего 0,4 тонны. Помимо традиционного рыболовства, представители коренных малых народов Севера занимаются любительским рыболовством, а общины - промышленным.