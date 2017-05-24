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Раскопки "русского Парфенона" в Великом Новгороде завершат в 2017 году

Наука
24 мая, 16:54 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Внутри храма Благовещения на Рюриковом городище XIV века сохранились останки церкви XII века

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Сезон археологических раскопок открывается в июне в Великом Новгороде. Ученым предстоит исследовать новые объекты, в том числе, охраняющиеся ЮНЕСКО, и завершить раскопки "русского Парфенона" - церкви Благовещения на Рюриковом городище. Ее накроют стеклянной конструкцией для показа туристам, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН, руководитель экспедиции МГУ Владимир Седов.

Церковь-матрешка

"Продолжим раскопки церкви Благовещения на Рюриковом городище, начатые в прошлом году. Объект интересный и сложный - внутри храма XIV века сохранились останки церкви XII века. В отличие от предыдущих раскопок все, что мы откроем этим летом, останется в нетронутом состоянии, поскольку это будет музеефицированный объект", - рассказал он.

Храм Благовещения под Великим Новгородом за особенности архитектуры называют "русским Парфеноном". В 2016 году экспедиция Седова нашла здесь сотни фрагментов уникальных фресок с ликами святых, граффити, декоративные элементы, мелкие предметы материальной культуры времен Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. Само Городище - место резиденции новгородских князей, начиная от легендарного Рюрика.

К 2018 году руины обоих церквей накроют силуэтной конструкцией со стеклянными стенами и крышей для показа экскурсантам. Согласно проекту, в числе нововведений будет и устройство подъемника для маломобильных групп населения. Работы на церкви Благовещения финансируются в рамках проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", реализуемого с участием Международного банка реконструкции и развития.

Как добавил собеседник агентства, также экспедиция вернется к работам в уникальном Георгиевском соборе Юрьева монастыря. Здесь планируется завершить исследования небольшого фрагмента внутри храма и раскоп с внешней стороны, где находятся погребения. В 2015 году в этом соборе московские археологи вскрыли каменную гробницу с чудотворными мощами архиепископа Новгородского XIII-XIV веков Феоктиста, считавшуюся утраченной последние 200 лет. Кроме того, здесь был обнаружен нацарапанный на фресках текст, который рассказал ученым о смерти и погребении в 1198 году малолетнего Изяслава, князя Великолукского.

Углубляясь в Кремль

"Традиционно археологический сезон в Великом Новгороде открываются в июне, как позволяет наша северо-западная погода. В этом году пока запланированы девять раскопов, часть из них носит научный характер, другая - коммерческий. Заниматься ими будет наш Археологический центр, хоздоговорный отряд и архитектурная экспедиция Института археологии РАН из Москвы. Запланированы исследования петербургского Института истории материальной культуры", - описывает план в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Археологического центра Новгородского музея-заповедника Ольга Тарабардина.

Особенностью нынешнего сезона археологического центра станут раскопки на объектах музея. Например, работы по реставрации прясла (участка) стены новгородского кремля. Это глобальный проект по заказу Министерства культуры, он касается стен и башен древней крепости, пояснила ученый.

"Археологи откапывают шурфы и смотрят, в каком состоянии фундаменты, кладка стены, а архитекторы и конструкторы разрабатывают меры по их укреплению. Уже сейчас нашли много строительных материалов XV-XVII веков, а кроме того, фрагменты сбитых фресок. Абсолютная интрига - где они находились до того. По оценке реставраторов музея, это живопись XIV-XV века. Сейчас ее взяли на исследования", - добавила она.

По словам Тарабардиной, помимо Кремля, работы начнутся у Речного домика для будущего Музея Великого моста, там ранее никогда не велись раскопки, а также у Белой башни (XVI век) объекта, включенного, как и новгородский Кремль, в список ЮНЕСКО. В башне в 2018 году планируют открыть экспозицию оборонительных сооружений средневекового города.

"Начнет функционировать наш знаменитый Троицкий раскоп. Он расположен в исторической части города, разрабатывается более 40 лет и поистине неисчерпаем. Здесь обнаружили десятки тысяч вещей, которыми пользовались древние новгородцы - инструменты, посуда, воинское снаряжение, гусли, свыше 400 берестяных грамот и целые усадебные комплексы, - говорит она. - На основе этих находок можно реконструировать целые кварталы".

Без сенсаций не обойдется

"Неинтересных объектов не бывает. Даже на тех территориях, которые вроде бы находятся за пределами нашего археологического внимания, мы получаем такой материал, что диву даемся. Например, долгое время мы не исследовали территории за пределами окольного вала (это высокая насыпь XIV века, окружавшая первые поселения - прим. ТАСС). А во время коммерческого раскопа на улице Обороны в прошлом году обнаружили печать XII века, которая говорит о том, что здесь жили люди с высоким социальным статусом", - рассказывает ученый.

Однако, по ее словам, есть места с прогнозируемым успешным результатом. Так было с участком в центре древнего Новгорода, который освобождали под строительство нового здания ФСБ. Здесь среди прочего была обнаружена уникальная золотая монета XI века с ликами византийского императора Романа III и Иисуса Христа.

"Археологический сезон обязательно принесет сенсации: по-другому в Великом Новгороде не бывает", - заключила Тарабардина.

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