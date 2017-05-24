Японские ученые выяснили, что васаби способствует ускоренному росту волос

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ТОКИО, 24 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Специалисты японской пищевой компании Kinjirushi в ходе проведенного исследования выяснили, что вещества, содержащиеся в японском хрене васаби, способствуют ускоренному росту волос. Об этом сообщает газета Tokyo Shimbun.
Как оказалось, бурному росту шевелюры способствует вещество изосапонарин, которое в большом количестве присутствует в листьях этого растения. При контакте с ним клетки волосяных луковиц начинают активнее реагировать на внешние раздражители, что благоприятно сказывается на росте волос. Кроме того, васаби также усиливает приток питательных веществ к кожному покрову на голове.
По заверению ученых, листья японского хрена, если их втирать в корни волос, в три раза эффективнее чем продающиеся в магазинах аналогичные косметические средства. Однако компания Kinjirushi предупреждает, что употребление большого количества хрена в пищу, а также втирание в кожу головы пасты васаби из тюбика не приведет к такому же воздействию, поскольку здесь важен именно непосредственный контакт клеток со стимулирующими веществами.
Ранее японская косметическая компания Shiseido сообщала, что занимается разработкой метода борьбы с облысением при помощи индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток). Этот способ предполагает, что у пациентов будут брать образцы тканей, синтезирующих коллаген, которые можно обнаружить в шрамах и суставах. Затем их необходимо перепрограммировать в iPS-клетки и пересадить пациенту вместо тканей кожного покрова для их последующего размножения.