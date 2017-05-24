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В Якутии нашли способ продлить жизнь пациентам с генетическим поражением мозжечка

Наука
24 мая, 17:31 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 24, мая. /ТАСС

Заболевшие спиноцеребреллярной атаксией живут не больше 15 лет

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© Архив Медицинского института СВФУ

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) запатентовали метод, способный облегчить симптомы и замедлить развитие спиноцеребеллярной атаксии - генетического заболевания, при котором поражается мозг и нарушается координация движений, а заболевшие живут не больше 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Диагностика заболевания проводится на основании данных неврологического статуса, анализа родословной и молекулярно-генетического исследования. Проект направлен на регрессию поражения мозжечка с улучшением самочувствия пациента и снижением специфического нарушения координации движений", - цитирует пресс-служба автора разработки, главного научного сотрудника НИИ здоровья СВФУ Федора Платонова.

Спиноцеребреллярная атаксия - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое проявляется в среднем в 30 лет и вызывает поражения головного и спинного мозга. Срок жизни больных - 10-15 лет с начала появления симптомов, основной из которых - нарушение координации движений.

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