Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студент из Алеппо представил ищущего металл робота

Наука
25 мая, 8:03 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 25, мая. /ТАСС

Робот способен обнаружить металл на глубине до 25 метров, аппаратом можно управлять с мобильного телефона

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО, 25 мая. /ТАСС/. Студент университета Алеппо Ясин Насер показал российским журналистам самостоятельно разработанного робота, который может обнаруживать металл на глубине до 25 метров под поверхностью почвы.

"Робот, которым можно управлять даже с мобильного телефона, в состоянии обнаружить металл на глубине до 25 метров и определить его химический состав. При последующей несложной доработке он будет востребован для выявления мин, а также археологическими экспедициями", - сказал Насер.

В администрации вуза напомнили, что научные и учебные подразделения университета не прекращали своей работы даже в период активных боев в провинции Алеппо.

Алеппо, второй по величине город Сирии, был полностью освобожден правительственными силами в конце 2016 года. Противостояние сирийской армии и боевиков в городе продолжалось несколько лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений
7
Детский сад в Благовещенске обстрелял школьник
Темы дня
Загрузка...
Реклама