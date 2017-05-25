Студент из Алеппо представил ищущего металл робота

АЛЕППО, 25 мая. /ТАСС/. Студент университета Алеппо Ясин Насер показал российским журналистам самостоятельно разработанного робота, который может обнаруживать металл на глубине до 25 метров под поверхностью почвы.

"Робот, которым можно управлять даже с мобильного телефона, в состоянии обнаружить металл на глубине до 25 метров и определить его химический состав. При последующей несложной доработке он будет востребован для выявления мин, а также археологическими экспедициями", - сказал Насер.

В администрации вуза напомнили, что научные и учебные подразделения университета не прекращали своей работы даже в период активных боев в провинции Алеппо.

Алеппо, второй по величине город Сирии, был полностью освобожден правительственными силами в конце 2016 года. Противостояние сирийской армии и боевиков в городе продолжалось несколько лет.