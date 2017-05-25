Белгородские ученые проследили изменения черноземов более чем за 200 лет

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коллектив ученых во главе с доктором географических наук Юрием Чендевым (Белгородский государственный научно-исследовательский университет) установил, какие изменения происходили с равнинными черноземами Белгородской области на протяжении более чем 200-летнего периода их земледельческого освоения, сообщила пресс-служба НИУ "БелГУ". Были выявлены различные факты как деградации черноземов и их плодородия, так одновременно и улучшения почвенной структуры. Полученные результаты могут быть использованы в разработке рекомендаций по сохранению почвенных ресурсов России.
"Наши многолетние исследования трансформации черноземов под влиянием распашки позволяют не только лучше понять сущность почвообразовательного процесса и механизмы изменений пахотных черноземов, но научно обосновать и разработать целый комплекс мер, направленных на охрану и воспроизводство этого ценнейшего природного ресурса России", - сказал Чендев.
Что изучали ученые?
Ученые исследовали четыре участка равнинных черноземов в лесостепях на юге Белгородской области. Каждый из них включал пашни разного возраста и ненарушенную распашкой естественную почву для сравнения, которая обладала схожим составом пород, а также располагалась в непосредственной близости от исследуемых участков. На каждом изучаемом угодье в полевых условиях закладывались широкие (1,2 с на 2 м) и глубокие почвенные разрезы.
История этих участков
Историю землепользования всех изучаемых участков ученые восстановили с помощью различных картографических материалов, а также опросов местных жителей.
"Все изученные пахотные почвы прошли один и тот же путь с точки зрения агротехники: от первоначальной мелкой - до 15 см - распашки сохой или плугом на конной тяге (до 1930 гг.) до возделывания с помощью тракторов с тенденцией увеличения глубины вспашки, - рассказал Чендев. - В последние годы на всех участках была введена практика использования различных почвосберегающих технологий".
Результаты исследования
В результате исследования были установлены различные особенности развития почв на протяжении более чем 200-летнего периода их освоения. Например, еще раз подтвержден тот факт, что потери питательного гумуса в верхнем полуметре пахотных черноземов постепенно замедляются во времени. Кроме того, ученые выяснили, что в течение первых ста лет распашки эти потери могут частично компенсироваться накоплением гумуса в подпахотной толще.
Наряду с признаками деградации старопахотных черноземов, исследователи обнаружили и некоторые свидетельства улучшения их свойств: например, с сельскохозяйственным использованием почвы она все больше перерабатывается различными землеройными животными - в первую очередь, слепышами. Это улучшает аэрацию почвы и способствует улучшению жизнеспособности корневых систем растений.
"Обнаруженные закономерные изменения широкого комплекса свойств длительно осваиваемых черноземов позволяют характеризовать их как сложно устроенные саморегулирующихся системы. Это следует использовать в практике управления их плодородием", - констатировал Чендев.
Работа ученых опубликована в майском номере журнала "Почвоведение".