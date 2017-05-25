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Белгородский госуниверситет создаст спецкомиссию для рассмотрения диссертации Мединского

Наука
25 мая, 14:58 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 25, мая. /ТАСС

Комиссия будет состоять из числа членов диссовета по специальности "Отечественная история"

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Станислав Красильников/ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Диссертационный совет Белгородского госуниверситета создаст специальную комиссию для рассмотрения диссертации министра культуры России Владимира Мединского.

Об этом сообщила ТАСС руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.

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"В повестке сегодняшнего заседания диссертационного совета, в том числе и вопрос о создании специальной комиссии, которая будет заниматься рассмотрением материалов по диссертации Владимира Мединского, - уточнила Смирнова. - Комиссия будет составлена из числа членов диссовета по специальности "Отечественная история".

По ее словам, дата рассмотрения самой диссертации будет назначена на следующем заседании совета, которое пройдет ориентировочно 15 июня. "Объявление с датой заседания, на котором уже непосредственно будут рассмотрены материалы, поступившие в наш университет, будет опубликовано на сайте диссертационного совета за 15 дней", - отметила Смирнова.

Ранее сообщалось, что совет рассмотрит диссертацию в течение двух месяцев, то есть до 17 июля.

История с диссертацией министра культуры началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук. По его мнению, написанная главой Минкульта работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.

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