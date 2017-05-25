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Ученые научили нейросеть подавлять шумы на изображениях

Наука
25 мая, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Отличием новой нейросети от прежних технологий является ее способность устранять свойство самоподобия изображения, негативно влияющее на качество картинки

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий открыли новый, превосходящий другие способ подавления шумов на изображениях, который основан на использовании нейронной сети. Об этом сообщила пресс-служба Сколтеха.

Шумоподавление играет важную роль как для работы с изображениями, так и для компьютерного зрения. Задача при удалении шумов состоит в том, чтобы устранить визуальные искажения при сохранении таких особенностей изображения, как края или текстуры.

"В своей работе, опираясь на последние достижения в глубинном обучении, мы создали новую нейронную сеть, которая очень эффективно устраняет недостатки ранее существовавших технологий для подавления шума на изображениях и приводит к хорошим результатам за сравнительно небольшое время", - сообщил руководителя группы ученых, которая разработала новый метод, профессор Сколтеха Стаматиос Лефкиммиатис.

Новый подход, разработанный учеными, основан на алгоритмах глубинного обучения нейронных сетей. Исследовательская группа создала нейросеть, эффективно избавляющую от шума как черно-белые, так и цветные изображения. Сеть также учитывает свойство самоподобия - изображения обычно содержат повторяющиеся участки. Нейросеть, в отличие от прежних технологий, учитывает эту избыточность информации, что дает выигрыш в качестве получаемых изображений.

По словам ученых, обучение нейронной сети может занимать длительное время. Тем не менее, после обучения нейронная сеть сравнительно быстро дает хорошие результаты.

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