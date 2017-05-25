На тихоокеанском побережье Перу обнаружены артефакты древней цивилизации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Археологи из США обнаружили на тихоокеанском побережье северного Перу артефакты древней цивилизации. Находки датируются 13 - 8 тысячелетиями до нашей эры, сообщил на своем сайте Атлантический университет во Флориде.

"Находки включают каменные орудия, украшенные орнаментом корзины, ткани и другие артефакты. Все это заставляет задуматься о темпах развития древних людей в этом регионе, уровне их знаний и технологий, которые позволяли им осваивать ресурсы как моря, так и суши", - отмечает профессор Джеймс Адовасио.

Он рассказал о раскопанных археологами рыболовных крючках и других рыбацких снастях, а также о свидетельствах выращивания таких сельскохозяйственных культур, таких как перец, авокадо, лекарственных трав. Ученый также упомянул о признаках наличия у древних людей системы бюрократии и религии.

Ученые пришли к выводу, что Новый Свет мог быть заселен человеком гораздо раньше, чем предполагалось. "Результаты исследования свидетельствуют о том, что миграция древних людей вдоль тихоокеанского побережья, например в районе современного Перу, могла проходить намного быстрее, чем считалось ранее", - подводит итог научному открытию журнал Science Advances.