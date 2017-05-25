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Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного

Наука
25 мая, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

С помощью мультиспектральной съемки удалось визуализировать портрет царя, сделанные на переплете "Апостола" - первой датированной напечатанной книги в России

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Первая датированная русская печатная книга "Апостол", изданная в 1564 году

Первая датированная русская печатная книга "Апостол", изданная в 1564 году

© Сергей Величкин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники Исторического музея и Института космических исследований (ИКИ) РАН при помощи мультиспектральной съемки, которая используется для изучения космоса, "увидели" единственный прижизненный портрет царя Ивана IV Грозного на переплете "Апостола" - первой датированной напечатанной книги в России. Об этом сообщает пресс-служба ИКИ РАН.

Ученые предполагают, что единственный подлинный прижизненный портрет царя Ивана IV был выполнен в технике гравюры на меди и оттиснут на верхней крышке "Апостола". Он был выполнен на специальном подносном экземпляре - знаке благодарности одного из первых русских книгопечатников Ивана Федорова царю за поддержку печатного дела. Со временем рельеф с портретом царя почти полностью исчез с переплета.

"Апостол" давно хранится в собрании Исторического музея. Более того, еще в XIX веке учеными было зафиксировано, что там есть некое изображение, оно было нечетким, только контуры. Благодаря методикам, которые применил сотрудник Института космических исследований РАН, полностью исчезнувшее с течением времени изображение и черты лица стали проявляться", - сообщила ТАСС заместитель директора Государственного исторического музея по фондовой работе Марина Чистякова.

"Прижизненный портрет царя Ивана IV, вытисненный на переплете первопечатного "Апостола" 1564 года, был открыт с помощью методов мультиспектральной съемки. Изображение считается угасшим: вытисненное на кожаном переплете, оно со временем разгладилось, и в настоящее время уже не видно невооруженным глазом. Чтобы визуализировать портрет, были использованы специальные методы съемки в различных диапазонах спектра и оригинальные алгоритмы обработки изображений", - отметили в ИКИ РАН. После обработки снимков на изображениях "проступили" очертания лица.

Ученым еще предстоит установить автора этого портрета. Старший научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Уханова предполагает, что им мог быть сын живописца Дионисия Феодосий, который освоил в середине XVI века западную технику гравюры на меди.

Благодаря совместной работе сотрудников Государственного исторического музея и Института космических исследований РАН было сделано еще одно открытие: древнего глаголического палимпсеста кирилло-мефодиевской эпохи из музейного собрания. "Это рукописные памятники на пергаменте. Он был очень дорогим и ценился, поэтому была практика стирания старых надписей и нанесения новых. Благодаря исследованиям, под кириллическим шрифтом обнаружилась глаголица, таких сохранившихся памятников крайне мало и это на самом деле открытие", - рассказала Чистякова.

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