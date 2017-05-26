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Ученые из России, Китая и Великобритании проведут генетический анализ арктических птиц

Наука
26 мая, 10:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, мая. /ТАСС

Генетический анализ поможет экспертам определить принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из Великобритании и Китая проведут генетический анализ популяции кречетов - самого крупного представителя семейства соколиных. Исследование поможет определить происхождение птиц, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василий Соколов.

"В рамках изучения кречета проводится генетический анализ популяций птиц, уже собраны и переданы для анализа образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке. Предполагается выделение специфических генетических маркеров, которые позволят определять принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям. Эти данные помогут определять происхождение птиц, которых в большом количестве конфискуют при попытках перевезти в страны Ближнего Востока, где кречетов ценят очень высоко и используют для соколиной охоты (стоимость одной птицы может достигать 100 тыс. долларов - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года ученые обнаружили на мостах действующей железной дороги Обская - Бованенково пять гнезд кречета. До сих пор гнездование этого вида на действующих объектах инфраструктуры не было зафиксировано и является уникальным фактом экологии хищника. В этом году стартует экспедиция по мониторингу найденных гнезд, которая должна установить, повлияли ли нынешние суровые условия, в том числе погоды, на размножение птиц.

О других проектах ученых

Орнитологи ведут наблюдения за арктическими птицами в рамках проекта по мониторингу редких видов птиц, реализуемого в ЯНАО с 2009 года. Помимо научных задач, проект включает мероприятия по сохранению и поддержанию благоприятного статуса птиц. По рекомендации ученых на территории округа были созданы зоны покоя в Шурышкарском, Приуральском и Пуровском районах, где полностью запрещен отстрел птиц во время весенней охоты.

Исследования путей миграции ямальских лебедей, помеченных в 2015 и 2016 гг. в Байдарацкой губе, показали, что места их зимовок разнесены на тысячи километров. Птицы с Ямала зимуют в Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (озеро Поянг) и Средней Азии (Узбекистан, Туркмения).

В 2016 году российским орнитологам совместно с коллегами из Центра кольцевания птиц Королевского института Бельгии во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в РФ удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики.

В 2017 году ученые планируют продолжить изучение гуменника в ЯНАО, чтобы получить полную картину об экологии и путях миграции птиц. В этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в Восточноазиатском регионе. Китайские коллеги готовы предоставить российским ученым ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и лабораторными генетическими исследованиями арктических птиц. В полевой сезон 2017 года планируется пометить 12 птиц.

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