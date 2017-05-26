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Рогозин предложил заменить часть научно-исследовательского флота РФ подводными роботами

Наука
26 мая, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Такие суда должны быть специально спроектированы для научных работ, иметь эргономичные двигатели и современное научное оборудование, считает Рогозин

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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании Морской коллегии выступил с предложением подумать о возможности замены подводными морскими роботами судов научно-исследовательского флота РФ, которые уже морально устарели.

"Нужно не забывать о современных перспективных технологиях, в том числе о подводных роботизированных комплексах, которые вполне могут заменить традиционные подходы. У нас имеются соответствующие наработки Фонда перспективных исследований, - сказал Рогозин. - Вопрос хороший, зачем вкладывать деньги в морально устаревшие суда, если есть возможность посмотреть шире и внедрить действительно современную технику, которая при эксплуатации будет оптимизировать расходы?".

Он напомнил, что еще в 2012 году президент РФ дал поручение по разработке и осуществлению комплекса мер по финансовому и материально-техническому обеспечению полноценной работы российского научного флота. Комплекс мер правительством был разработан, но "к сожалению, это не помогло решить проблему полноценной работы научно-исследовательского флота России".

По оценке Росгидромета, на чью долю приходится почти половина научно-исследовательского флота, ситуация в статичном состоянии. Она связана с отсутствием финансирования строительства кораблей нового поколения, которые необходимы для осуществления исследовательской деятельности в морях России и ключевых районах мирового океана.

"Такие суда должны быть специально спроектированы для научных работ и иметь эргономичные двигатели и современное научное оборудование", - подчеркнул Рогозин. Он добавил, что для стабилизации положения с морскими экспедиционными исследованиями в ближайший период необходимо реализовать меры, которые должны включать поддержку научно-исследовательских судов в работоспособном состоянии, строительство новых, с учетом вывода из эксплуатации старых, выслуживших свой срок.

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