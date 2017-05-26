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Белоруссия и Россия планируют создать совместный центр по выпуску беспилотников

Наука
26 мая, 14:08 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

В настоящее время у Национальной академии наук Белоруссии и РАН уже есть ряд совместных лабораторий и научно-практических центров

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МИНСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия и Россия намерены создать совместный центр по выпуску беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил журналистам председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков в ходе совместного заседания президиумов НАН республики и Российской академии наук (РАН).

"Мы обсуждали с российскими коллегами, возможность создания центра или совместного предприятия по беспилотным летательным комплексам, - сказал он. - Вчера группа российских ученых посетила НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Белоруссии".

По его словам, россияне очень заинтересовались белорусскими разработками, отметив, что они "эффективные, конкурентоспособные, соответствуют мировым требованиям". "Думаю, что мы еще будем обсуждать предложение российской стороны создать у нас совместный центр или, может быть, лабораторию", - указал Гусаков.

Как он отметил, у НАН и РАН уже есть ряд совместных лабораторий и научно-практических центров. "У нас есть совместные проекты в самых разных областях: фармпродукции, новых материалов, наноиндустрии. Мы объединяем наши усилия в области космоса, сотрудничаем и в области сельского хозяйства", - добавил Гусаков.

Со своей стороны и.о. президента РАН Валерий Козлов отметил, что совместные исследования проводятся по самым различным научным направлениям. В частности, ученые двух стран работают над математическим моделированием природных процессов с использованием суперкомпьютеров, ведут исследования по залежам торфа в болотах Белоруссии и Западной Сибири. По словам Козлова, центр тяжести работ по сельского хозяйству сосредоточен в области создания новых культур, в частности речь идет о воспроизводстве семян, чтобы Россия и Белоруссия могли ими сами себя обеспечить. "Для России это очень важно с учетом санкционных ограничений", - сказал и.о. президента РАН.

По его мнению, белорусская сторона правильно ставит вопрос о реализации крупных совместных проектов. "Один из них - создание спутника с соответствующей аппаратурой для всестороннего анализа земной поверхности, уже есть определенные наработки", - отметил ученый.

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