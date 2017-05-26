Научная экспедиция "Флотилия плавучих университетов" стартует в июне из Саратова

САРАТОВ, 26 мая. /ТАСС/. Более ста российских ученых и студентов примут участие в научно-просветительской экспедиции "Флотилия плавучих университетов", экспедиция стартует из Саратова 8 июня.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ректор саратовского государственного технического университета им. Гагарина Игорь Плеве.

"Наш университет уже третий год подряд проводит экспедицию в таком формате. Первые два года это был Гагаринский плавучий университет, но когда мы увидели, насколько велик интерес к этому проекту со стороны коллег из других вузов, мы решили расширить формат до Флотилии плавучих университетов. Экспедиция стартует из Саратова 8 июня 2017 года и продлится почти месяц - до 2 июля", - сказал Плеве.

Ректор уточнил, что в этом году в экспедиции примут участие ученые и студенты из Саратова, Астрахани, Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Томска и других городов. Маршрут экспедиции включает в себя путь из Саратова через Волгоград до Астрахани. Экспедиция пройдет и через территорию Калмыкии. Общая протяженность составит около 2 тысяч километров.

Просвещение жителей, урбанистика и экология

По словам Плеве, большая часть экспедиционной программы - открытые лекции и мастер-классы для жителей населенных пунктов, через которые пролегает маршрут флотилии. На кораблях флотилии будут работать ученые и студенты из Томского государственного университета, вузов Москвы (МГУ, РУДН, Государственного университета по землеустройству), Новосибирска, Владивостока, Астрахани, Санкт-Петербурга. К экспедиции могут присоединиться все желающие. В ходе следования суда флотилии будут останавливаться не только в крупных городах (Волгоград, Астрахань), но и в небольших селах, деревнях, всего будет более 30 остановок в разных населенных пунктах.

"Еще одна цель - научные исследования в области палеонтологии, геологии, урбанистики и экологии. Поволжье и Прикаспий являются благодатным полигоном для научных исследований. Здесь ученые регулярно обнаруживают палеонтологические находки, получают новые данные в области изучения сети поселений. Такие экспедиции - это новые научные связи с коллегами из других городов, появление междисциплинарных исследований", - уточнил ректор.

"Мы активно вовлекаем местное население в исследовательский процесс и общение с университетским сообществом. Каждый житель может стать полноправным участником научного исследования и даже совершить свое научное открытие. В этом заключается ключевая новация нашей экспедиции", - отмечает Плеве.

Об экспедиции

Организатор научно-просветительской экспедиции "Флотилия плавучих университетов" Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., который является опорным вузом региона. В 2016 году научно-просветительский проект "Гагаринский плавучий университет" получил премию неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.

"Флотилия плавучих университетов-2017" посвящена Году экологии в России и 250-летию экспедиции по Волге императрицы Екатерины Великой.