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В Японии разработали систему предупреждения о попадании самолета в зону турбулентности

Наука
28 мая, 12:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Устройство определяет наличие турбулентности на расстоянии до 18 км, после чего у экипажа есть приблизительно 70 секунд, чтобы рассадить пассажиров и прекратить обсуживание в салоне

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ТОКИО, 28 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработало систему, заранее предупреждающую о попадании самолетов в зону турбулентности. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Принцип действия нового устройства основан на применении лазерных лучей. Их пучок улавливает свет, рассеивающийся при попадании на частички воды и пыли в воздухе. Таким образом система фиксирует длину световой волны, которая изменяется в зависимости от интенсивности воздушных потоков, и определят наличие турбулентности на расстоянии до 18 км.

Это дает экипажу примерно 70 секунд на то, чтобы во время полета заблаговременно включить предупреждающее табло, прекратить обслуживание в салоне и рассадить пассажиров по местам. Особенно полезна информация о наличии турбулентности во время захода на посадку.

В отличие от современных авиационных радаров, разработка JAXA может обнаружить турбулентность не только в дождевых облаках, но и при хороших погодных условиях. Само устройство весит 150 кг и крепится к передней части фюзеляжа. К настоящему времени японские специалисты провели 19 тестовых испытаний на небольшом самолете на высоте от 0,6 до 12 км.

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