В Японии разработали систему предупреждения о попадании самолета в зону турбулентности

Анюшина в паре со Степановой завоевала вторую медаль на этапе КМ по гребле на байдаркахСпорт 28 мая, 13:23
Сборная России по футболу провела тренировку в АвстрииСпорт 28 мая, 13:11
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режимеЭкономика и бизнес 28 мая, 13:10
Al Jazeera: при бомбардировке Старого города в Мосуле убиты не менее 15 мирных жителейМеждународная панорама 28 мая, 13:03
Каноисты Штыль, Харченко и Алмакаева завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мираСпорт 28 мая, 12:55
Самедов уверен, что "Ювентус" победит "Реал" в финале Лиги чемпионовСпорт 28 мая, 12:54
Гильдия театральных менеджеров призвала к объективному расследованию дела "Седьмой студии"Происшествия 28 мая, 12:43
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в МосквеПроисшествия 28 мая, 12:29
Бутов: успех Ласицкене в Юджине придаст стимул другим российским легкоатлетамСпорт 28 мая, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 28 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработало систему, заранее предупреждающую о попадании самолетов в зону турбулентности. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.
Принцип действия нового устройства основан на применении лазерных лучей. Их пучок улавливает свет, рассеивающийся при попадании на частички воды и пыли в воздухе. Таким образом система фиксирует длину световой волны, которая изменяется в зависимости от интенсивности воздушных потоков, и определят наличие турбулентности на расстоянии до 18 км.
Это дает экипажу примерно 70 секунд на то, чтобы во время полета заблаговременно включить предупреждающее табло, прекратить обслуживание в салоне и рассадить пассажиров по местам. Особенно полезна информация о наличии турбулентности во время захода на посадку.
В отличие от современных авиационных радаров, разработка JAXA может обнаружить турбулентность не только в дождевых облаках, но и при хороших погодных условиях. Само устройство весит 150 кг и крепится к передней части фюзеляжа. К настоящему времени японские специалисты провели 19 тестовых испытаний на небольшом самолете на высоте от 0,6 до 12 км.