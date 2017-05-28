В Японии разработали систему предупреждения о попадании самолета в зону турбулентности

ТОКИО, 28 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработало систему, заранее предупреждающую о попадании самолетов в зону турбулентности. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Принцип действия нового устройства основан на применении лазерных лучей. Их пучок улавливает свет, рассеивающийся при попадании на частички воды и пыли в воздухе. Таким образом система фиксирует длину световой волны, которая изменяется в зависимости от интенсивности воздушных потоков, и определят наличие турбулентности на расстоянии до 18 км.

Это дает экипажу примерно 70 секунд на то, чтобы во время полета заблаговременно включить предупреждающее табло, прекратить обслуживание в салоне и рассадить пассажиров по местам. Особенно полезна информация о наличии турбулентности во время захода на посадку.

В отличие от современных авиационных радаров, разработка JAXA может обнаружить турбулентность не только в дождевых облаках, но и при хороших погодных условиях. Само устройство весит 150 кг и крепится к передней части фюзеляжа. К настоящему времени японские специалисты провели 19 тестовых испытаний на небольшом самолете на высоте от 0,6 до 12 км.