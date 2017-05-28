В египетском Гераклеополе найдено основание храма из красного гранита

КАИР, 28 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Основание крупного строения из красного гранита обнаружено археологами при раскопках в древнем Гераклеополе, расположенном в египетской провинции Бени-Суэйф южнее столицы страны, Каира. О новом открытии испанской экспедиции, работающей в пределах святилища древнеегипетского бога Херишефа, объявил глава управления древностей министерства по делам древностей Египта Махмуд Афифи.

По его словам, эта находка имеет важнейшее значение для египтологии, так как на облицовке гранитного основания эксперты смогли различить два картуша (контур овальной формы, свидетельствующий, что написанное в нем имя принадлежит правителю Египта) фараона XI династии Переходного царства (2263 - 2070 годы до нашей эры) Сенусерта II. Этот правитель Древнего Египта известен строительством одной из первых пирамид на территории страны - пирамиды Лахун, находящейся в двух десятках километров от Гераклеополя. Найденные картуши с его именем свидетельствуют о значительном интересе фараона к божеству, которому посвящен храм, и в целом к оазису Файюм, где было возведено святилище Херишефа.

Как пояснила руководитель испанской археологической группы Мария Кармен Перес-Ди, помимо гранитного основания до сих пор неизвестного здания на территории святилища, экспедиция нашла несколько доказательств, что храм Херишефа пользовался вниманием и популярностью и в более поздние времена, в том числе в периоды правления фараона XVIII династии Тутмоса III и одного из самых могущественных древнеегипетских царей Рамсеса II (1279 - 1213 годы до нашей эры).

В древнем Гераклеополе, который был столицей Нижнего Египта при фараонах IX и X династий, главным божеством считался Херишеф, изображавшийся в виде человека с головой барана. Он почитался как один из богов плодородия, покровитель охоты и рыболовства, а при Сенусерте II и его преемниках по династии как бог-творец, правый глаз которого - Солнце, а левый - Луна. Древние греки отождествляли Херишефа с Гераклом, откуда и произошло название самого города.