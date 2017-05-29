Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оползни в зоне вечной мерзлоты вызывают резкий рост выбросов парниковых газов

Наука
29 мая, 9:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, мая. /ТАСС

По мнению ученых, потепление климата, которому в том числе способствует накопление в атмосфере углекислого газа, и частота возникновения оползней взаимосвязаны

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые из Института леса Сибирского отделения РАН и Сибирского федерального университета (СФУ) установили, что оползни грунтов в зоне вечной мерзлоты приводят к повышенным выбросам углекислого газа в атмосферу, из-за чего происходит потепление климата на Севере. Об этом сообщило издание "Наука в Сибири".

Смотрите также

Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в Арктике

"Ученые исследовали оползни разного возраста на склонах северных рек, в частности, Нижней Тунгуски в Красноярском крае, и установили, что на месте свежего обвала грунта в атмосферу начинает интенсивно выделяться углекислый газ. Это происходит из-за того, что освободившуюся от растительности и верхнего слоя грунта поверхность быстро заселяют микроорганизмы. В результате оползня в зоне вечной мерзлоты происходит полное разрушение хрупкой арктической экосистемы, и восстановление ее занимает несколько десятков лет - даже за 35 лет участки не вернулись к исходным значениям плодородности, микробной активности и почвенного дыхания", - говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника Института леса СО РАН Светланы Евграфовой, потепление климата, которому в том числе способствует накопление в атмосфере углекислого газа, и частота возникновения оползней взаимосвязаны.

"По прогнозам, глобальное потепление и изменение режима влажности приведут к повышению количества оползней в зоне вечной мерзлоты. Включается механизм положительной обратной связи: из-за изменения климата количество оползней вырастает, нарушенные участки мерзлоты становятся источником выброса углекислого газа, и это способствует дальнейшему росту температур", - цитирует издание Евграфову.

Красноярские ученые проводят исследования в рамках мегагранта правительства РФ, его конечная цель - оценка разнообразия микробных процессов в почвах Крайнего Севера и их вклада в баланс углерода и состояние климата на планете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
2
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка
3
ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО
4
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
5
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"
6
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама