Оползни в зоне вечной мерзлоты вызывают резкий рост выбросов парниковых газов

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Ученые из Института леса Сибирского отделения РАН и Сибирского федерального университета (СФУ) установили, что оползни грунтов в зоне вечной мерзлоты приводят к повышенным выбросам углекислого газа в атмосферу, из-за чего происходит потепление климата на Севере. Об этом сообщило издание "Наука в Сибири".

"Ученые исследовали оползни разного возраста на склонах северных рек, в частности, Нижней Тунгуски в Красноярском крае, и установили, что на месте свежего обвала грунта в атмосферу начинает интенсивно выделяться углекислый газ. Это происходит из-за того, что освободившуюся от растительности и верхнего слоя грунта поверхность быстро заселяют микроорганизмы. В результате оползня в зоне вечной мерзлоты происходит полное разрушение хрупкой арктической экосистемы, и восстановление ее занимает несколько десятков лет - даже за 35 лет участки не вернулись к исходным значениям плодородности, микробной активности и почвенного дыхания", - говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника Института леса СО РАН Светланы Евграфовой, потепление климата, которому в том числе способствует накопление в атмосфере углекислого газа, и частота возникновения оползней взаимосвязаны.

"По прогнозам, глобальное потепление и изменение режима влажности приведут к повышению количества оползней в зоне вечной мерзлоты. Включается механизм положительной обратной связи: из-за изменения климата количество оползней вырастает, нарушенные участки мерзлоты становятся источником выброса углекислого газа, и это способствует дальнейшему росту температур", - цитирует издание Евграфову.

Красноярские ученые проводят исследования в рамках мегагранта правительства РФ, его конечная цель - оценка разнообразия микробных процессов в почвах Крайнего Севера и их вклада в баланс углерода и состояние климата на планете.