Орнитологи и волонтеры построят в Арктике искусственные гнезда для хищных птиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Участники экспедиции, организованной Союзом охраны птиц России и Межрегиональным центром (МЭЦ) "Арктика", построят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) искусственные гнезда для хищных птиц, сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Мониторинг редких видов хищных птиц ведется на Ямале на протяжении сорока лет. В июне стартует экспедиция, в рамках которой ее участники будут проводить мониторинг популяций орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана, а также строить для хищных птиц искусственные гнездовья. К участию в проекте приглашаются волонтеры из числа студентов", - уточнили в департаменте.

Специалисты устанавливают искусственные гнезда, чтобы помочь размножению кречетов. "Эти краснокнижные птицы не строят гнезда, предпочитая селиться в расщелинах скал или занимать чужие на высоких деревьях. Исследователи надеются, что деревянные конструкции, которые они устанавливают, помогут хищным птицам в решении "жилищного вопроса", - пояснили в департаменте.

МЭЦ "Артика" создан в 2013 году для изучения Арктического региона и, в частности, для проведения исследований и экспедиций, разработки новых технологий в ЯНАО. Центр помогает ученым в осуществлении полевого этапа научных проектов как на специально оборудованных станциях, так и в необжитой тундре.

Изучение птиц на Ямале

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года ученые обнаружили на мостах действующей железной дороги Обская - Бованенково пять гнезд кречета. До сих пор гнездование этого вида на действующих объектах инфраструктуры не было зафиксировано и является уникальным фактом экологии хищника. В этом году стартует экспедиция по мониторингу найденных гнезд, которая должна установить, повлияли ли нынешние суровые условия, в том числе погоды, на размножение птиц.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василия Соколова, в рамках изучения кречета также проводится генетический анализ популяций птиц: уже собраны и переданы для анализа образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке.

Предполагается выделение специфических генетических маркеров, которые позволят определять принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям - эти данные помогут определять происхождение птиц, которых в большом количестве конфискуют при попытках перевезти в страны Ближнего Востока, где кречетов ценят очень высоко и используют для соколиной охоты.