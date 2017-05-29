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Тундровые птицы из-за холодной погоды пока не прилетели на самые северные острова Арктики

Наука
29 мая, 18:02 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, мая. /ТАСС

Для кормежки и гнездования тундровым птицам нужны свободные от снега участки

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Птицы, которые гнездятся в тундре, из-за холодной погоды пока не прилетели на Землю Франца-Иосифа - самый северный архипелаг российской Арктики. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Тундровые пока не появились птицы. Гагары, казарки и кулики пока не прилетели на архипелаг, потому что им нужны участки, свободные от снега, для кормежки и гнездования. На Греэм-Белле (самый восточный остров Земли Франца-Иосифа - прим. ТАСС) внешние условия полностью зимние", - сказала собеседница агентства.

Научные наблюдения проводились в ходе рейса из Архангельска на Землю Франца-Иосифа теплохода "Андрей Осипов". У ученых была возможность сравнить развитие весенних явлений с 2013 годом, когда состоялся рейс теплохода "Михаил Сомов" по тому же маршруту в те же сроки.

По словам Гаврило, в отличие от тундровых, все морские птицы, которые гнездятся на птичьих базарах Земли Франца- Иосифа, уже прилетели. "Скопления люриков, белые чайки, бургомистры и другие птицы на месте", - пояснила она.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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