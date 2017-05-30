Началась вторая экспедиция Минобороны и РГО на курильский остров Матуа

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота с военными и представителями Русского географического общества (РГО), которым предстоит изучать историю и природу курильского острова Матуа, вышел во вторник из Владивостока. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Владимир Матвеев.
"Отряд кораблей в составе большого десантного корабля "Адмирал Невельской", килекторного судна "КИЛ-168" и спасательного буксира "СБ-522" с военнослужащими Тихоокеанского флота и представителями Русского географического общества вышел из Владивостока и взял курс на порт Корсаков. На Сахалине к ним присоединится группа местного отделения РГО, затем экспедиция направится к острову Матуа. На борту кораблей отряда размещено около 100 человек и более 30 единиц различной техники", - рассказал Матвеев.
Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов, его длина составляет около 11 км, ширина - 6,4 км. В годы Второй мировой войны на нем была расположена крупная японская военно-морская база. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. Ее законсервировали в 2000 году, и Матуа официально стал необитаемым.
В 2016 году состоялась первая совместная экспедиция Минобороны и РГО на Матуа. В ней участвовали более 200 человек. Сообщалось, что военные изучают возможность базирования на острове сил Тихоокеанского флота, что вызвало озабоченность Японии. Осенью стало известно о планах соорудить на Матуа причал.
Вторая экспедиция на Матуа продлится с июня по сентябрь, в ходе нее планируется собрать материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории Матуа и соседних островов. Также исследователям предстоит изучить вулкан Пик Сарычева и воссоздать его историю и провести картографирование острова.